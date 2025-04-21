Про приховане від сторонніх очей місто Бредбері, яке розташоване поблизу підніжжя гір Сан-Габріель біля Лос-Анджелеса, 24 Канал розповідає з посиланням на Daily Mail.

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Що відомо про місто для мільйонерів Бредбері

На перший погляд, Бредбері – маленьке передмістя, в якому проживає менш ніж 1 000 людей. Однак не все так просто, адже це територія для багатих людей. Середня вартість будинків там еквівалентна голлівудським особнякам. Місцеві ж закони нагадують суміш вікторіанської моралі й елітарного відсторонення.

У Бредбері є певні заборони, зокрема не можна лаятися в громадських місцях, грати в азартні ігри, вживати алкоголь навіть вдома, якщо це заважає сусідам, розмахувати іграшковою зброєю.

Потрапити всередину будинків здебільшого можна лише через в'їзди, які перебувають під охороною. Багато маєтків заховані за щільною огорожею.

Є міська легенда, за якою купівля житла у Бредбері – не розкіш, а жест статусу. За розповідями одного рієлтора, потенційна покупчиня з Китаю показала на телефоні банківські рахунки на загальну суму понад 5 мільярдів доларів. А тоді з посмішкою додала, що купівля особняка – "просто чайові для офіціанта".

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Якими є будинки там

Будинки в Бредбері вражають масштабами. Маєтки там мають площі по 30 тисяч квадратних футів (понад 9 тисяч квадратних метрів). У них облаштовані винні льохи, тенісні корти, озера, підземні тири та власні кінотеатри.

Один із таких будинків виставили на продаж за 78,8 мільйона доларів (3,26 мільярда гривень). Його будували понад 11 років. Особняк має власний ставок із температурою, комфортною для райдужної форелі (на це пішло 8,5 мільйона доларів). Власником маєтку є магнат Дональд Еббі. Він витратив на весь комплекс приблизно 90 мільйона доларів.

Бредбері не просто елітне передмістя, а територія, яка майже повністю ізольована від зовнішнього світу. Там немає супермаркетів, кав'ярень, магазинів, АЗС чи світлофорів. Місцеві дуже цінують і бережуть свою приватність.

Крім того, в місті майже нульова злочинність. Головними "порушниками спокою" є хіба що ведмеді, які інколи приходять до ставка по форель.