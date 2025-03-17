Про п'ять найдорожчих маєтків світових знаменитостей 24 Канал розповідає з посиланням на Brand Vision.

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Будинок Кім Кардашян

Приблизна вартість – 60 мільйонів доларів. Розташований у Гідден-Гілс (Каліфорнія).

Дім має суворий мінімалістичний дизайн. У його дизайні поєднані білі та кремові відтінки. Будинок має великі коридори, залиті природним світлом, а також ретельно підібрані меблі, які більше схожі на мистецькі інсталяції.



Будинок Кім Кардашян Каліфорнії / Фото Luxury Houses

Є чутки, що маєток обладнаний передовими системами безпеки та підземними зручностями. Випадкові публікації в соцмережах показують, що нерухомість більше схожа на художню галерею, ніж на будинок.



Будинок Кім Кардашян нагадує мистецьку галерею / Фото з інстаграму housesofcelebs

Резиденція Бейонсе та Джей Зі

Приблизна вартість – 88 мільйонів доларів. Розташована вона у Бел-Ейр (Лос-Анджелес).

Маєток має площу 2 800 квадратних метрів. Він вражає футуристичним дизайном. Панорамні скляні стіни там створюють ефект злиття внутрішнього простору з природою. Як розповідають, у будинку є декілька басейнів, гараж на 15 автівок та навіть вертолітний майданчик.

Попри те, що дім пари вражає своєю масштабністю, він все ж забезпечує повну конфіденційність завдяки надійній системі безпеки.



Будинок Бейонсе та Джей Зі / Фото з інстаграму thetrillionairelife

Маєток Опри Вінфрі

Приблизна вартість – 100 мільйонів доларів. Розташований будинок у Монтесіто (Каліфорнія).

Телеведуча, яку вважають однією із найуспішніших жінок світу, назвала свою резиденцію "Обітована земля". Дім вона купила за 50 мільйонів. Однак тепер він коштує вдвічі дорожче завдяки бездоганному інтер'єру та розкішним садам.

Головний будинок має площу 2 150 квадратних метрів. У ньому є багато куточків для читання, а також велика бібліотека. Популярна ведуча захоплюється природою, тому біля будинку є трояндові сади, ставки із коропами та давні дуби. Періодично резиденція стає місцем для ексклюзивних інтерв'ю та зйомок.



Будинок Опри Вінфрі / Фото з інстаграму topclosings