Жінки, які змінили світ

24 Канал розповідає про 20 жінок, які змінили світ. Кожна з цих жінок досягла успіху у своїй сфері завдяки наполегливості, знанням і сміливим рішенням. Вони не лише змінили своє життя, а й вплинули на весь світ, доводячи, що немає меж для амбіцій та можливостей.

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1. Опра Вінфрі – медіамагнат та філантроп

Від бідного дитинства до створення власної імперії – Опра Вінфрі є однією з найвпливовіших жінок у світі медіа. Вона заснувала власний телеканал OWN, випускала журнал O, The Oprah Magazine, а також створила всесвітньо відоме ток-шоу, яке транслювалося понад 25 років. Крім того, вона активно займається благодійністю та освітою, інвестуючи в розвиток молоді.

2. Анджеліна Джолі – акторка, режисерка, гуманітарна активістка

Зірка Голлівуду, яка використовує свою популярність для допомоги нужденним. Як посол доброї волі ООН, вона відвідала понад 40 країн, допомагаючи біженцям і сприяючи захисту прав людини. Її внесок у гуманітарні ініціативи відзначений численними нагородами.

3. Мішель Обама – юристка, письменниця, колишня перша леді США

Будучи першою леді, вона реалізувала ініціативи, спрямовані на боротьбу з дитячим ожирінням, підтримку освіти та прав жінок. Її автобіографія "Becoming" стала бестселером, а її вплив на суспільство залишається потужним навіть після завершення президентського терміну її чоловіка.

4. Шеріл Сендберг – операційна директорка Meta (Facebook)

Вона одна з найуспішніших жінок у світі технологій. Авторка книги "Lean In" надихає жінок на кар’єрний ріст і гендерну рівність у бізнесі.

5. Крістіна Лагард – президентка Європейського центрального банку

Перша жінка, що очолила МВФ і нині керує фінансовою політикою ЄС. Вона є прикладом сильної лідерки у сфері глобальної економіки.

6. Мері Барра – генеральна директорка General Motors

Очолила одну з найбільших автомобільних компаній світу, зробивши ставку на інновації та електромобілі.

7. Джасінда Ардерн – колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії

Її стиль управління – людяність і відкритість. Вона ефективно реагувала на кризи, такі як пандемія COVID-19 та теракт у Крайстчерчі.

8. Сара Блейклі – засновниця Spanx

Вона створила компанію з виробництва жіночої білизни без зовнішніх інвесторів, зробивши Spanx всесвітньо відомим брендом.

9. Малала Юсуфзай – лауреатка Нобелівської премії миру

Після замаху талібів вона не припинила боротися за освіту для дівчат і заснувала фонд Malala Fund.

10. Аріанна Гаффінгтон – засновниця The Huffington Post

Відома журналістка та підприємиця, яка змінила формат онлайн-ЗМІ.