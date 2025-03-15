Женщины, которые изменили мир

24 Канал рассказывает о 20 женщинах, которые изменили мир. Каждая из этих женщин достигла успеха в своей сфере благодаря настойчивости, знаниям и смелым решениям. Они не только изменили свою жизнь, но и повлияли на весь мир, доказывая, что нет границ для амбиций и возможностей.

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1. Опра Уинфри – медиамагнат и филантроп

От бедного детства до создания собственной империи – Опра Уинфри является одной из самых влиятельных женщин в мире медиа. Она основала собственный телеканал OWN, выпускала журнал O, The Oprah Magazine, а также создала всемирно известное ток-шоу, которое транслировалось более 25 лет. Кроме того, она активно занимается благотворительностью и образованием, инвестируя в развитие молодежи.

2. Анджелина Джоли – актриса, режиссер, гуманитарная активистка

Звезда Голливуда, которая использует свою популярность для помощи нуждающимся. Как посол доброй воли ООН, она посетила более 40 стран, помогая беженцам и способствуя защите прав человека. Ее вклад в гуманитарные инициативы отмечен многочисленными наградами.

3. Мишель Обама – юрист, писательница, бывшая первая леди США

Будучи первой леди, она реализовала инициативы, направленные на борьбу с детским ожирением, поддержку образования и прав женщин. Ее автобиография "Becoming" стала бестселлером, а ее влияние на общество остается мощным даже после завершения президентского срока ее мужа.

4. Шерил Сэндберг – операционный директор Meta (Facebook)

Она одна из самых успешных женщин в мире технологий. Автор книги "Lean In" вдохновляет женщин на карьерный рост и гендерное равенство в бизнесе.

5. Кристина Лагард – президент Европейского центрального банка президент Европейского центрального банка

Первая женщина, возглавившая МВФ и ныне руководит финансовой политикой ЕС. Она является примером сильного лидера в сфере глобальной экономики.

6. Мэри Барра – генеральный директор General Motors

Возглавила одну из крупнейших автомобильных компаний мира, сделав ставку на инновации и электромобили.

7. Джасинда Ардерн – бывшая премьер-министр Новой Зеландии

Ее стиль управления – человечность и открытость. Она эффективно реагировала на кризисы, такие как пандемия COVID-19 и теракт в Крайстчерче.

8. Сара Блейкли – основательница Spanx

Она создала компанию по производству женского белья без внешних инвесторов, сделав Spanx всемирно известным брендом.

9. Малалала Юсуфзай – лауреат Нобелевской премии мира

После покушения талибов она не прекратила бороться за образование для девочек и основала фонд Malala Fund.

10. Арианна Гаффингтон – основательница The Huffington Post

Известная журналистка и предпринимательница, которая изменила формат онлайн-СМИ.