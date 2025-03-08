Топ-5 нових успішних постатей

24 Канал розповідає історії кількох особистостей, які стали справжнім відкриттям останніх років. Кожен із цих людей — доказ того, що справжній прорив можливий у будь-якій сфері, якщо мати пристрасть, наполегливість і віру в себе

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Сем Альтман – нова ера штучного інтелекту

Ще кілька років тому ім’я Сема Альтмана знали переважно у вузьких колах стартаперів та інвесторів. Сьогодні ж він — одна з найвпливовіших постатей у сфері штучного інтелекту. Як CEO OpenAI, він очолив розробку ChatGPT, що здійснив справжню революцію у взаємодії людини з технологіями.

Його компанія стала центром дискусій про майбутнє штучного інтелекту, а сам Альтман – символом того, як амбіції та інновації можуть змінювати світ.

Тімоті Шаламе – зірка Голлівуду

Здається, що Тімоті Шаламе став знаменитістю миттєво, але його шлях до успіху був довгим. Після прориву у фільмі "Назви мене своїм ім’ям" (2017), актор зміцнив свої позиції завдяки участі у таких масштабних проєктах, як "Дюна" та "Вонка".

Шаламе став символом нової епохи Голлівуду, поєднуючи акторську майстерність із шаленою харизмою.

Ноа Лайлз – новий король легкої атлетики

Американський спринтер, який на Чемпіонаті світу-2023 виграв три золоті медалі, став новою зіркою бігу. Його швидкість і харизматичність зробили його одним із найперспективніших атлетів сучасності.

Самюель Альто – прорив у медицині

Доктор Самюель Альто – один із найперспективніших науковців у сфері біотехнологій. Він зі своєю командою працює над розробкою технології редагування ДНК, яка може змінити підхід до лікування генетичних захворювань.

Його дослідження вже застосовуються для лікування рідкісних хвороб, а в майбутньому можуть зробити революцію в медицині.

Маява Мустафа — вундеркінд у світі технологій

Їй всього 22 роки, а вона вже працює в NASA над розробкою програм для штучного інтелекту. Маява стала символом нового покоління вчених-жінок, які руйнують стереотипи та доводять, що місце в науці є для всіх, незалежно від віку чи походження.