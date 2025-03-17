О пяти самых дорогих имениях мировых знаменитостей 24 Канал рассказывает со ссылкой на Brand Vision.

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Дом Ким Кардашян

Приблизительная стоимость – 60 миллионов долларов. Расположен в Гидден-Хилс (Калифорния).

Дом имеет строгий минималистичный дизайн. В его дизайне сочетаются белые и кремовые оттенки. Дом имеет большие коридоры, залитые естественным светом, а также тщательно подобранную мебель, которая больше похожа на художественные инсталляции.



Дом Ким Кардашян в Калифорнии / Фото Luxury Houses

Есть слухи, что имение оборудовано передовыми системами безопасности и подземными удобствами. Случайные публикации в соцсетях показывают, что недвижимость больше похожа на художественную галерею, чем на дом.



Дом Ким Кардашян напоминает художественную галерею / Фото из инстаграма housesofcelebs

Резиденция Бейонсе и Джей Зи

Приблизительная стоимость – 88 миллионов долларов. Расположена она в Бел-Эйр (Лос-Анджелес).

Имение имеет площадь 2 800 квадратных метров. Он поражает футуристическим дизайном. Панорамные стеклянные стены там создают эффект слияния внутреннего пространства с природой. Как рассказывают, в доме есть несколько бассейнов, гараж на 15 автомобилей и даже вертолетная площадка.

Несмотря на то, что дом пары поражает своей масштабностью, он все же обеспечивает полную конфиденциальность благодаря надежной системе безопасности.



Дом Бейонсе и Джей Зи / Фото из инстаграма thetrillionairelife

Имение Опры Уинфри

Приблизительная стоимость – 100 миллионов долларов. Расположен дом в Монтесито (Калифорния).

Телеведущая, которую считают одной из самых успешных женщин мира, назвала свою резиденцию "Обетованная земля". Дом она купила за 50 миллионов. Однако теперь он стоит вдвое дороже благодаря безупречному интерьеру и роскошным садам.

Главный дом имеет площадь 2 150 квадратных метров. В нем есть много уголков для чтения, а также большая библиотека. Популярная ведущая увлекается природой, поэтому возле дома есть розовые сады, пруды с карпами и древние дубы. Периодически резиденция становится местом для эксклюзивных интервью и съемок.



Дом Опры Уинфри / Фото из инстаграма topclosings