Творців проєкту надихнула історія Форту VIII. Про розкішний будинок 24 Канал розповідає з посиланням на Вusiness Insider.

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Будівництво розкішної фортеці в Польщі

В Урсинуві – одному з районів Варшави – почали будувати ексклюзивний житловий будинок Равелін 8.

Архітектурний об'єкт має відтворити давно зруйновану фортифікацію. Для його розробки архітектори використовували історичні документи з російських архівів. Брали до уваги також виявлені під час розкопок елементи цегляно-кам'яної кладки. Усе це для того, аби відтворити точні розміри й деталі втраченої споруди.

ЗМІ повідомляють, що квадратний метр в елітному ЖК коштуватиме 25 – 45 тисяч злотих (260 – 470 тисяч гривень). У будинку буде 15 розкішних квартир. Площа найменшої становитиме 150 квадратних метрів.

Який вигляд матиме ЖК ззовні та всередині: Візуалізація rawelin.pl

Усі житлові приміщення спроєктовані у двох рівнях. Унікальний пентхаус, який буде розташований у "артилерійській вежі", матиме аж 3 поверхи.

Проєкт орієнтований на клієнтів, які цінують ексклюзивність, комфорт та унікальне розташування своїх апартаментів. "Фортеця" для мільйонерів має стати не тільки символом розкоші, а й окрасою району.

Що відомо про Форт VIII у Варшаві

У 1880-х роках Російська імперія спорудила у Варшаві та околицях десятки фортів – з'явилася так звана "Варшавська фортеця". Багато з фортів збереглися до наших днів.

Один з них – Форт VIII ("Служів") – розташований в північно-східній частині району Урсинів. У 2021 році завершилася його масштабна реставрація. Старі казарми стали комерційно-розважальним центром, в якому облаштували ресторани, кафе та фітнес-зал.