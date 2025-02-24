Создателей проекта вдохновила история Форта VIII. О роскошном доме 24 Канал рассказывает со ссылкой на Вuѕіnеѕѕ Insider.

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Строительство роскошной крепости в Польше

В Урсинуве – одном из районов Варшавы – начали строить эксклюзивный жилой дом Равелин 8.

Архитектурный объект должен воссоздать давно разрушенную фортификацию. Для его разработки архитекторы использовали исторические документы из российских архивов. Принимали во внимание также обнаруженные во время раскопок элементы кирпично-каменной кладки. Все это для того, чтобы воссоздать точные размеры и детали утраченного сооружения.

СМИ сообщают, что квадратный метр в элитном ЖК будет стоить 25 – 45 тысяч злотых (260 – 470 тысяч гривен). В доме будет 15 роскошных квартир. Площадь самой маленькой составит 150 квадратных метров.

Как будет выглядеть ЖК снаружи и внутри: Визуализация rawelin.pl

Все жилые помещения спроектированы в двух уровнях. Уникальный пентхаус, который будет расположен в "артиллерийской башне", будет иметь аж 3 этажа.

Проект ориентирован на клиентов, которые ценят эксклюзивность, комфорт и уникальное расположение своих апартаментов. "Крепость" для миллионеров должна стать не только символом роскоши, но и украшением района.

Что известно о Форт VIII в Варшаве

В 1880-х годах Российская империя построила в Варшаве и окрестностях десятки фортов – появилась так называемая "Варшавская крепость". Многие из фортов сохранились до наших дней.

Один из них – Форт VIII ("Служив") – расположен в северо-восточной части района Урсинов. В 2021 году завершилась его масштабная реставрация. Старые казармы стали коммерческо-развлекательным центром, в котором обустроили рестораны, кафе и фитнес-зал.