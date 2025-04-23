Эксперты назвали цветовую новацию, которая изменит дизайн кухонь в 2026 году

Недавно в Милане состоялась Неделя Дизайна. Там эксперты заметили новацию в интерьере кухни, которая приобретет популярность в 2026 году.

Речь идет об отделке из "омбре стекла", которое изменит представление о декоративном кухонном дизайне в будущем, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Кухня режиссера Кевина Костнера: дизайнеры говорят, что он выбрал лучший цвет

Кухонная инновация, которая станет трендом в 2026 году

Вдохновленное популярным цветовым трендом начала 2000-х, омбре возвращается в моду. На Неделе Дизайна 2025 в Милане компания Cesar, которая уже более 50 лет создает современные кухни, представила эту чрезвычайную отделку в своей кухне. Стеклянное покрытие на ней – настоящее современное чудо.

Справка: Омбре, что в переводе с французского означает "затененный",- это плавный переход одного оттенка цвета в другой, обычно от светлого к темному. Сначала этот эффект стал популярным в окрашивании волос, нейл-арте и даже в выпечке, но впоследствии проник и в сферу декора и дизайна интерьера.

Центральным элементом стала кухонная островная зона из закаленного стекла. Этот холодный на ощупь материал имеет матовое омбре-покрытие, которое плавно переходит от насыщенного сине-нефтяного оттенка в одном углу к изящному серо-зелено-белому.

Цветовая новация на кухне / Фото Cesar

Плита, мойка и скрытые элементы управления бесшовно интегрированы с противоположной стороны. Несмотря на большое количество места для хранения, остров имеет удивительно легкий вид благодаря тому, что темный синий цвет расположен в нижней части.

Это безусловно была одна из самых ярких новинок Недели дизайна в Милане – и она вызвала немало восхищения. Градиент цвета в этом убранстве не кричащий, а наоборот – естественный и гармоничный, будто слит с природой.

Учитывая растущую популярность ярких кухонь, можно ожидать, что этот богатый цветовой тренд останется с нами надолго.