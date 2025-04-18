От мебели, будто парящей в воздухе, до серебристых поверхностей – стали известны ключевые темы, которые будут господствовать в дизайне интерьера в этом году, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Эксперты назвали 6 трендов в дизайне интерьера на весну и лето 2025 года

5 трендов дизайна в 2025 году

Роскошный шоколадно-коричневый

Шоколадно-коричневый присутствовал в работах многих дизайнеров. Последние несколько лет мы вдохновлялись терракотой, потом умброй, потом бордовым. Теперь настало время шоколадного.

Шоколадный цвет – на пике популярности / Stefania Zanetti & Matteo Bellomo/Porada/Florim

Уверенные треугольные формы

После лет, когда все углы сглаживали, а округлые формы господствовали в мягких и органических интерьерах, возвращение острых углов стало настоящим потрясением. Но треугольники по всему Милану доказывали: популярность приобретают четкие линии, острота и элегантность.

Их использовали на спинках диванов, изголовьях кроватей и светильниках. Такие формы добавляют пространству энергии и оживляют атмосферу.

Треугольные формы в мебели / Фото Bontempi / Snaidero

Роскошные лавовые камни

Последние несколько лет лавовый камень начал появляться в очень дорогих и трендовых кухнях – дизайнеры ценят его за прочность, износостойкость и отсутствие необходимости в обработке. Но в этом году он еще и стал эстетическим акцентом в шоурумах Милана.

Его использовали в коллекции Cosmic Traces мексиканского бренда Sten Studio – в форме обелисков рядом с шариками мрамора и гранита. Giorgetti демонстрировали наружные столы из скамьи – идеальный материал для различных погодных условий. Дизайнеры также упоминали его как более устойчивую альтернативу мрамору.

Лавовые камни – альтернатива марамору / Фото Alejandro Ramirez Orozco / Sten Studio

Манящие серебристые поверхности

Хромированные покрытия официально вернулись. В Милане их можно было увидеть на столах Arch в Gallotti&Radice, в обрамлении зеркала в Artemest и на ножках письменного стола Adrien в Poliform.

Это означает, что холодное сияние – с нами надолго. Серебристые блески останутся актуальными в 2025 и последующих годах.

Хромированные покрытия в мебели / Фото Gallotti&Radice/Poliform/Artemest

Левитирующая мебель – для хорошего настроения

Новейшие мебельные тренды на Milan Design Week имели вид настоящего чуда. Некоторые предметы мебели буквально казались такими, парящими в воздухе – это достижение инженерной мысли.

Например, кровать Roundy Fluttua от Lago: на самом деле в ней есть тонкая балка посередине, которая почти не заметна, что создает ощущение легкости. Диван Treboli от Arflex также казался зависшим в воздухе. Такой подход точно распространится в 2025 году.

Кровать, которая летает / Фото Logo