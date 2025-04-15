Стали известны шесть тенденций, которые будут доминировать в интерьере дизайна в весенне-летнем сезоне, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Что будет популярным весной и летом

Литературная девушка

Исследования указывают на рост продаж книг, а также литературных аксессуаров, таких как свечи с книжной тематикой и индивидуальные штампы для книг. Если чтение стало вашим новым любимым хобби, пусть ваш дом отражает это. Создайте уютный уголок для чтения или приобретя красивую чашку с цитатой из книги, которую вы только что прочитали.

Островная роскошь

Этот тренд направлен на то, чтобы приносить энергию отдыха в ваш дом и на стол. Среди запросов в интернете преобладают поиски тропических подсвечников и подставок для стаканов в виде джунглей.

Галактический металл

Металлические элементы всегда выходят и снова входят в моду – от латунных смесителей до бронзовых душевых головок. В этом году Etsy наблюдается повышение популярности космического хрома. Это хром, но только с элементами научной фантастики. Это голографические и отражающие металлические покрытия на мебели и произведениях искусства в сочетании с декором в стиле космоса.

Шато-кор

Модной становится атмосфера старинного шика, которую можно создать, добавив в дом французского сельского декора.

Беспорядочная кокетливая эстетика

Представьте себе чашки в виде банта и изящные свечи с крашеными цветами. Этот тренд предлагает добавить мягкости и женственности вашему дому, не пытаясь достичь идеала.

Морской стиль жизни

Ожидайте увидеть больше обоев, ковров и льняные ткани с темами рыбаков, которые борются с дикой морской стихией, а также изображениями звезд или скелетов, напоминающие старые морские татуировки.

Морская тематика будет в моде в дизайне интерьера в 2025 году / Фото Etsy