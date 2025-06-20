Этот метод в дизайне кухонь гарантированно создаст визуально более интересное пространство

Этот год знаменует собой отход от монотонных кухонных дизайнов, поскольку характерные дизайны приобретают все большую популярность. Независимо от того, предпочитаете ли вы смелые оттенки или сдержанные тона, тренд на трехцветные кухни вызывает большой энтузиазм среди дизайнеров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Метод трехцветной кухни

Концепция двухцветных кухонь широко известна, но трехцветный дизайн поднимает эстетику вашей кухни за счет более динамичной цветовой гаммы. Такой подход наполняет пространство контрастом, глубиной и визуальной привлекательностью. Трехцветный дизайн предусматривает сочетание трех разных цветов, что создает интересный вид пространства.

Сочетание нескольких цветов в одной кухонной схеме дает пространству место для "дыхания" и создает ощущение продуманного баланса,

– объясняет дизайнер кухонь Том Хоули.

Эта тенденция не ограничивается яркими кухнями: три сдержанные оттенки или земляные тона также могут улучшить нейтральную кухню. Речь идет не обязательно о создании смелого дизайна, а скорее о создании динамического пространства, который излучает индивидуальность.

Дизайн эффектной трехцветной кухни зависит от выбора цветовой палитры и ее применения на различных поверхностях. Учитывая разнообразие элементов, присутствующих на кухне, таких как столешницы, кухонные плиты, пол, шкафы, стены и потолок, они хорошо подходят для трехцветной схемы. Важно выбирать эти компоненты вдумчиво, чтобы получить визуально привлекательную кухню, которая остается целостной и не слишком отвлекает внимание.

Выбор цветов обычно зависит от стиля вашей кухни и ваших личных предпочтений. Многие дизайнеры рекомендуют классический подход, который предусматривает использование темных оттенков для кухонных шкафов и светлых тонов для стен. А для третьего цвета можно выбрать натуральное дерево, чтобы создать органический, текстурный элемент, который сочетается со схемой пространства.

Можно также добавить эффектный предмет мебели третьего цвета. Если вы хотите внести насыщенный цвет в пространство, то можно также добавить один смелый предмет кухонной мебели, что может послужить эффективным акцентом на фоне более нейтральных тонов.



Метод трехцветной кухни / Фото deVOL Kitchens

Добавьте модный цвет к нейтральной кухне. Эта кухня, что на фото, является примером удачного сочетания трех цветов. Белые стены и деревянный остров обеспечивают классическую и вневременную эстетику, а шкафы и полки, окрашены в масляно-желтый цвет, вносят яркий акцент, который улучшает общий дизайн.