Дизайнер интерьера поделилась, что не советовала бы делать в спальне

Спальня – это место для отдыха и комфорта. Домовладельцы всегда стараются сделать максимально стильный и одновременно уютный дизайн.

Дизайнерка Анна Бойко в своем тиктоке рассказала, что не советовала бы делать в спальне, информирует 24 Канал.

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Что дизайнер интерьера не советовал бы делать в спальне

Если ваша спальня предусматривает только место для сна, то есть там нет ни гардероба, ни шкафа, нет места для работы, я бы вам никогда не советовала делать следующую вещь – речь идет о люстрах,

– рассказала Анна.

Если это место исключительно для отдыха и для подготовки для сна, то она советовала бы не делать люстру на потолке, потому что лежа на кровати, "она (люстра – 24 Канал) просто будет вас слепить".

Дизайнер подчеркнула, что это дискомфортно и она бы советовала сделать бра или торшер или настольную лампу.



Можно установить бра или торшеры в спальне / Фото Unsplash

"Это будет гораздо комфортнее для ваших глаз и подготовки вашего организма к отдыху", – отметила она.

Она также рассказала, какие же бра тогда выбирать. По ее словам, всегда есть запрос от заказчика.

Так, есть люди, которые читают в постели, поэтому здесь надо предусмотреть дополнительный свет, который имеет направленный поток света. Кроме этого, есть примеры комбинации – рассеянного света и направленного, каждое из которых выполняет отдельные функции.

Также есть еще другой вариант бра – это когда оно более декоративное. Дизайнер рассказала, что она всегда просит заказчиков относиться к светильникам не только как к прибору, которое дает свет, а еще как к декоративному элементу интерьера.

Напомним, ранее специалист рассказывала, что бы она никогда не сделала как дизайнер интерьера в своем доме.