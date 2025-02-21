Известный дизайнер переделал старую табуретку из комиссионного магазина: видео результата

Известный дизайнер и блогер Дрю Майкл Скотт просто обожает редизайн старой или неудачной мебели. На этот раз он обновил табуретку и получил просто потрясающий результат.

Редизайн винтажной табуретки

Дрю Майкл Скотт приобрел старую табуретку в комиссионном магазине из-за ее роскошных деревянных ножек. Дизайнер сразу ими увлекся и понял, что они будут очень изысканно смотреться в интерьере. Однако обивка табуретки была старой и выцветшей. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на lonefoxhome.

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Неудачная обивка не помешала дизайнеру – он решил ее заменить самостоятельно. Прежде всего, он открутил деревянную раму с ножками. После этого Дрю взял новую бархатную ткань коричневого цвета в полоску, которая удачно сочетается с коричневыми ножками табуретки.

Дизайнер обтянул табуретку новой тканью и скрепил ее степлером. Все швы впоследствии спрятались под рамой.

Смотрите видео редизайна табуретки:

Дрю доказал, что процесс редизайна мебели не такой сложный, как некоторые могут подумать. Таким простым способом можно обновить старую домашнюю мебель, или приобрести винтажную и немного осовременить ее.