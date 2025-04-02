Ошибаются все: дизайнеры интерьера признались, что бы изменили в своих домах
- Трое дизайнеров интерьера поделились тем, что бы изменили в своих домах, чтобы помочь тем, кто сейчас на стадии ремонта.
- Джорджина Уилсон жалеет, что не сделала отдельную ванную комнату рядом со своей спальней, поскольку эта ванная сейчас делится между всей семьей из пяти человек.
Часто бывает так, что уже после ремонта мы понимаем, что сделали бы что-то по-другому. Дело в том, что предусмотреть все моменты очень сложно. Даже эксперты по интерьеру хотят изменить дизайн или проектирование своих домов после того, как пожили в них.
Трое дизайнеров интерьера рассказали, что бы они изменили в своем доме и почему. Это полезно узнать тем, кто сейчас находится на стадии ремонта. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.
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Дополнительная ванная комната
Основательница и главный дизайнер Georgina Wilson Associates Джорджина Уилсон жалеет, что не сделала отдельную ванную рядом со своей спальней. Эксперт сделала акцент на том, что все ее дети имели по отдельной комнате, а на дополнительную ванную комнату места просто не осталось.
Для этого дома я все еще считаю, что это было правильное решение. Но если бы я имела несколько дополнительных квадратных метров, то использовала бы их для собственной ванной комнаты! Сейчас я делю главную ванную комнату с целой семьей из пяти человек. С тремя подростками в доме порой это становится трудно,
– объяснила Уилсон.
Если у вас есть какие-то сомнения, и вы чувствуете, что вам может понадобиться дополнительная ванная комната, лучше спланируйте ее. Если, конечно, это позволяет площадь дома или квартиры.
Большой семье лучше иметь две ванны / Фото Pinterest
Больше места для кладовой
Творческий директор лондонской студии дизайна интерьера Gunter&Co Ирен Хантер наоборот сделала отдельные ванны для всех детей и для этого пожертвовала площадью кладовой. Теперь дизайнер жалеет об этом решении, ведь кладовка оказалась очень маленькой и ей неудобно использовать это пространство. Хантер мечтает о том, чтобы сделать кладовку больше. Однако понимание того, что именно большая кладовая, а не отдельные ванны было бы лучшим решением, пришло только после ее частого использования.
Больше ярких цветов
Руководитель отдела дизайна интерьера лондонской школы Zulufish Кэролайн Милс жалеет, что не использовала больше темных и ярких цветов в своем доме. Она планирует перекрасить нейтральные стены в своем коридоре в более яркий цвет и добавить обои с узором.
Предусмотреть все – невозможно. Поэтому это нормально, если вам кажется, что в следующий раз вы бы точно сделали по-другому.