Ошибаются все: дизайнеры интерьера признались, что бы изменили в своих домах

Часто бывает так, что уже после ремонта мы понимаем, что сделали бы что-то по-другому. Дело в том, что предусмотреть все моменты очень сложно. Даже эксперты по интерьеру хотят изменить дизайн или проектирование своих домов после того, как пожили в них.

Трое дизайнеров интерьера рассказали, что бы они изменили в своем доме и почему. Это полезно узнать тем, кто сейчас находится на стадии ремонта. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Дополнительная ванная комната

Основательница и главный дизайнер Georgina Wilson Associates Джорджина Уилсон жалеет, что не сделала отдельную ванную рядом со своей спальней. Эксперт сделала акцент на том, что все ее дети имели по отдельной комнате, а на дополнительную ванную комнату места просто не осталось.

Для этого дома я все еще считаю, что это было правильное решение. Но если бы я имела несколько дополнительных квадратных метров, то использовала бы их для собственной ванной комнаты! Сейчас я делю главную ванную комнату с целой семьей из пяти человек. С тремя подростками в доме порой это становится трудно,

– объяснила Уилсон.

Если у вас есть какие-то сомнения, и вы чувствуете, что вам может понадобиться дополнительная ванная комната, лучше спланируйте ее. Если, конечно, это позволяет площадь дома или квартиры.



Большой семье лучше иметь две ванны / Фото Pinterest

Больше места для кладовой

Творческий директор лондонской студии дизайна интерьера Gunter&Co Ирен Хантер наоборот сделала отдельные ванны для всех детей и для этого пожертвовала площадью кладовой. Теперь дизайнер жалеет об этом решении, ведь кладовка оказалась очень маленькой и ей неудобно использовать это пространство. Хантер мечтает о том, чтобы сделать кладовку больше. Однако понимание того, что именно большая кладовая, а не отдельные ванны было бы лучшим решением, пришло только после ее частого использования.

Больше ярких цветов

Руководитель отдела дизайна интерьера лондонской школы Zulufish Кэролайн Милс жалеет, что не использовала больше темных и ярких цветов в своем доме. Она планирует перекрасить нейтральные стены в своем коридоре в более яркий цвет и добавить обои с узором.

Предусмотреть все – невозможно. Поэтому это нормально, если вам кажется, что в следующий раз вы бы точно сделали по-другому.