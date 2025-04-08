Один из самых дорогих особняков голливудской звезды продают за 65 миллионов долларов

Мегаособняк в Беверли-Хиллз, построенный Марком Уолбергом, снова выставлен на продажу за 68 миллионов долларов. В 2023 году актер продал его бизнес-магнату Сюй Хану за 55 миллионов долларов, хотя ранее просил за него 87 миллионов долларов.

Актер владел мегамаеткой более десяти лет. В 2009 году он купил землю за 8,25 миллионов долларов и за 5 лет построил там роскошный особняк во французском стиле, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри особняк Уолберга

Этот трехуровневый дом площадью 30 500 квадратных футов сочетает европейскую элегантность с современными удобствами: в нем 12 спален, 20 ванных комнат, а также эксклюзивные помещения - парадный вестибюль с двойной лестницей, двухэтажная библиотека, кинотеатр, винный погреб и тренажерный зал.

На территории площадью 6,2 акра есть площадка для гольфа на пять лунок с песчаными ловушками, водопад дровяной бассейн в стиле грота, скейт-парк и баскетбольная площадка.

Как выглядит имеет дом, построенный Волберга / Фото Anthony Barcelo