Искусство комбинирования узоров дома – это непростое дело. Хотя сочетание различных принтов становится все более популярным и даже поощряется, важно не пересечь грань между стильным миксом и хаотичным нагромождением, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность гостиной Уизерспун

Риз Уизерспун показала, как сделать это правильно, в своем недавнем посте в Instagram. На опубликованном актрисой фото можно увидеть великолепное сочетание клетчатых штор и цветочного дивана в ее гостиной.

Соединенные узоры выглядят гармонично благодаря общей цветовой гамме в синих и кремовых тонах, что объединяет элементы интерьера и соответствует популярному тренду зонирования пространства с помощью узоров.

Как выглядит гостиная: смотрите видео

По мнению экспертов, зонирование с помощью узоров – это отличный способ создать границы в комнате.

Зонирование узорами – это искусство использования различных принтов для выделения отдельных зон в пространстве, что создает визуальное разделение без физических перегородок,

– отметил дизайнер Дэвид Харрис.

Гостиные и спальни являются идеальными местами для экспериментов с зонированием с помощью узоров, поскольку в них можно использовать ключевые аксессуары для этой стратегии. Например, ковер с выразительным принтом под зоной отдыха или яркие обои за обеденным уголком могут деликатно разграничить пространство. Даже в меньших комнатах использование различных узоров на мебели и стенах добавляет глубины, не перегружая интерьер.

Чтобы зонированное пространство выглядело гармонично, Дэвид советует учитывать главные элементы мебели и аксессуаров и балансировать их.

Ведь важно создавать контраст без хаоса, поэтому стоит обращать внимание на масштаб, цвет и мотив. Например, геометрический принт большого размера может хорошо сочетаться с нежным цветочным узором, если они имеют общий оттенок. Наилучший эффект достигается, когда многослойные узоры сочетаются со спокойными однотонными элементами, которые дают глазу возможность отдохнуть.