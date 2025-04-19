Пентхаус княгини Монако в Нью-Йорке: какой он внутри

Одна из самых известных американских актрис первой половины 20 века, жена короля Монако Грейс Келли когда-то владела пентхаусом в Нью-Йорке. Теперь квартира в этом историческом здании выставлена на продажу за 3,25 миллиона долларов.

Здание спроектировано известным архитектором Гордоном Банкшафтом было объявлено памятником архитектуры Нью-Йорка в 2007 году, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Где жила мать нынешнего короля Монако

Теперь обновленное помещение имеет 3 спальни и 3 ванны. Интерьер оформлен в кремовых тонах, с доминированием натуральных материалов, таких как дерево и мрамор, а также минималистичным декором.

Кухня переходит в гостиную / Фото Evan Joseph Studios

Кухня свежая и воздушная благодаря белым столешницам, деревянным полам и современным бытовым приборам. Места для шкафов вполне достаточно. Пространство открытого типа плавно переходит в гостиную, с белой и деревянной палитрой, присутствующей во всем интерьере.

Кухня / Фото Evan Joseph Studios

Гостиная, в свою очередь, теплая и гостеприимная, с нейтральными цветами, от деревянных полов до кремовых диванов и обивочных акцентных кресел. Деревянный медиаконсоль и плавающие полки добавляют визуального интереса к стене, а большие окна открывают прекрасный вид на город.

Гостиная / Фото Evan Joseph Studios

В ванной комнате в белом цвете появляются пятна серого камня на раковине, что разрывает современный, минималистичный вид, добавляя природный материал.

Ванная комната / Фото Evan Joseph Studios

Детская комната очень уютная и мягкая, с местом для кроватки и кресла-качалки.

Детская комната / Фото Evan Joseph Studios

В главной спальне особое внимание привлекает текстурированная стена, что служит импровизированным изголовьем для кровати и при этом гармонично сочетается с постельным бельем благодаря нежным полосам. Золотая настольная лампа добавляет роскоши в пространство, стоя на темной деревянной тумбочке.

Главная спальня / Фото Evan Joseph Studios

Между тем третья спальня имеет некоторые современные акценты, такие как круглое кресло за рабочим столом и ковер с эффектом полос. Популярный оранжевый цвет добавляет яркости в общий нейтральный интерьер.

Третья спальня / Фото Evan Joseph Studios