Дом Элвиса Пресли продают: в нем 4 спальни, мансардные окна и стеклянные двери, – фото

Бывший дом Элвиса Пресли в Лос-Анджелесе выставили на продажу за 24,5 миллиона долларов. Американский певец и актер жил там в течение шести лет со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Расположенный в элитном районе Трусдейл-Эстейтс, полусовременный дом французского регентства был спроектирован в 1958 году архитектором Рексом Лотери, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Как выглядит дом, где жил Пресли

Пресли купил дом в 1967 году за 400 000 долларов. Дом площадью 492,386 квадратных метра расположен на участке площадью 1,1 акров и расположен на мысе, откуда открываются виды, простирающиеся от Лос-Анджелеса до Тихого океана.

Элвис Пресли прожил здесь шесть лет / Фото Mansion Global

В доме сочетаются оригинальные детали, такие как мансардные окна и кессонные потолки, с современными обновлениями, в частности новой техникой и полом.

Дом сочетает в себе стиль французского регентства и модернизм / Фото Mansion Global

В доме есть 4 спальни и 5 ванных комнат. Несколько из спальных комнат имеют раздвижные стеклянные двери, которые ведут на задний двор.

Одна из четырех спален / Фото Mansion Global

Большая часть здания плавно связана с внешней средой благодаря раздвижным стеклянным дверям на кухне, столовой и двух жилых зонах.

Многие комнаты имеют раздвижные стеклянные двери, которые ведут во двор / Фото Mansion Global

Снаружи есть бассейн и гидромассажная ванна, окружены патио с шезлонгами, а с обеих сторон это патио встречается с травянистыми газонами.

Из бассейна открывается панорамный вид / Фото Mansion Global