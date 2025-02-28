Окно на потолке и много бетона: звезда "Эмили в Париже" удивила неординарным интерьером дома

Французская актриса Каминь Разат, которая прославилась благодаря роли Камиль в популярном сериале "Эмили в Париже", провела экскурсию по своему дому. У знаменитости оказался очень оригинальный вкус, поскольку ее дом не похож ни на один другой.

Уникальный интерьер дома Камиль Разат

Дизайнерская студия @westwinghomes, которая реализовывала видение Камиль Разат в интерьере, опубликовала видео из дома звезды. Об этом сообщает 24 Канал.

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Трехэтажный дом Камиль очень просторный и светлый. Первое, что привлекает внимание, это большие панорамные окна и открытая планировка между этажами. Из-за этого интерьер кажется воздушным, легким и благоприятным для расслабления.

У входа актриса разместила мягкий белый диван, который дополнила цветными подушками – белыми, розовыми и черными. Стильным акцентом стали два зеркальных журнальных столика и большой кактус.



Зона с диваном на первом этаже / Скриншот из видео

Камиль решила оставить в доме необработанные бетонные стены. В сочетании с каменным полом это выглядит стильно. Необычным решением в таком интерьере стала роскошная винтажная люстра. Актриса также удивила мостиком из бетонных плит.



Дом Камиль Разат / Скриншот из видео

Похоже, что актриса любит принимать гостей, поскольку на белой кухне разместила длинную столешницу. На такой площади точно будет удобно готовить.



Кухня в доме актрисы / Скриншот из видео

На третьем этаже расположена потрясающая спальня. Прямо над кроватью на потолке есть окно, поэтому Разат может просыпаться вместе с солнечными лучами.



Оригинальный интерьер спальни / Скриншот из видео

Смотрите видео из дома Камиль Разат:

Такой интерьер действительно впечатляет. Актриса отразила в доме свой оригинальный вкус, и теперь интерьер полностью передает ее характер.