Клаудия Шиффер покорила дизайнеров интерьером своей прихожей: что в ней особенного

Использование природных материалов в прихожей беспроигрышный способ улучшить общий вид комнаты. Это на собственном примере доказывает известная модель Клаудия Шиффер.

Недавно модель и актриса поделилась фото своей прихожей в Instagram. На фотографии можно увидеть кожаные перила ее лестницы, которые прекрасно сочетаются с теплым деревянным покрытием ступенек и контрастируют с металлическими стойками. Яркие подвесные картины Клаудии добавляют акцента на фоне белых стен, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем "изюминка" прихожей Шиффер

Лестницы часто остаются без внимания, выполняя только практическую функцию – соединения этажей. Однако пример Клаудии Шиффер показывает, что они могут стать настоящим украшением интерьера и ключевым акцентом.

Как выглядит прихожая супермодели: смотрите фото

Поскольку лестница – первое, что видят гости при входе, важно использовать ее как элемент, задающий атмосферу всего дома. При выборе стиля лестницы для современного интерьера стоит обратить внимание на хромированные детали или темное крашеное дерево, тогда как натуральные деревянные лестницы идеально подойдут для интерьера в стиле рустик или фермерского дома.

Натуральные материалы могут быть использованы не только на лестнице. Можно выбрать ротанговый ковер, кожаную акцентную столешницу или деревянный консольный столик. Также растения являются хорошим природным декором, который придаст текстурного разнообразия любому пространству, независимо от его размера.

К слову, биофильный стиль является одним из самых любимых для дизайнеров.