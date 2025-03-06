Эксперты заглянули в дом Броуди в Нью-Йорке. Их внимание привлекло синее кресло, которое воспроизводит популярную дизайнерскую эстетику – арт деко, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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В чем особенность интерьера дома у Эдриена Броуди

Именно арт-деко в значительной степени влияет на то, как мы воспринимаем декор в этом году. Все больше дизайнеров отмечают, что роскошные геометрические принты, золотые акценты и структурированная мебель переживают свое возрождение, ведь все больше людей оформляют свои дома, стремясь к роскоши и элегантности.

Как выглядит кресло Броуди: смотрите фото

Кресло-акцент Эдриена Броуди – это изящная интерпретация традиционного стиля ар-деко, которая, тем не менее, остается верной его эстетике.

Самый очевидный способ интегрировать этот стиль в интерьер – последовать примеру Эдриена и сделать акцент на красивом кресле. Лучше всего искать винтажные модели или антиквариат, но и современные реплики могут иметь невероятный вид.

Дизайнеры говорят, что благодаря нескольким тщательно подобранным элементам любое помещение может получить нотку арт деко. Кубизм имел значительное влияние на этот стиль, и его четкие геометрические контуры являются ключевыми в нем. Эксперты советуют выбирать мебель со структурированными линиями и острыми углами и не забывать о симметричных мотивах.

Роскошные и отражающие материалы также играли важную роль в стиле ар-деко – металлические, зеркальные и стеклянные поверхности имели большую популярность. Например, кофейный столик с зеркальной полкой – идеальное дополнение к гостиной в стиле ар-деко. Сочетайте эти материалы с насыщенными цветами и эффектными фактурами, такими как тонированное дерево или лаковое покрытие, чтобы создать шикарный, но изящный вид.