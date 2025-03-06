Експерти зазирнули в будинок Броуді в Нью-Йорку. Їх увагу привернуло синє крісло, яке відтворює популярну дизайнерську естетику – арт деко, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

Дивіться також Передпокій володарки "Оскару" Зої Салдани вразив дизайнерів цікавою деталлю

У чому особливість інтер'єру вдома у Едрієна Броуді

Саме арт деко значною мірою впливає на те, як ми сприймаємо декор у цьому році. Все більше дизайнерів зазначають, що розкішні геометричні принти, золоті акценти та структуровані меблі переживають своє відродження, адже дедалі більше людей оформлюють свої оселі, прагнучи розкоші та елегантності.

Який вигляд має крісло Броуді: дивіться фото

Крісло-акцент Едрієна Броуді – це витончена інтерпретація традиційного стилю ар-деко, яка, тим не менш, залишається вірною його естетиці.

Найочевидніший спосіб інтегрувати цей стиль в інтер'єр – наслідувати приклад Едрієна та зробити акцент на красивому кріслі. Найкраще шукати вінтажні моделі або антикваріат, але й сучасні репліки можуть мати неймовірний вигляд.

Дизайнери кажуть, що завдяки кільком ретельно підібраним елементам будь-яке приміщення може отримати нотку арт деко. Кубізм мав значний вплив на цей стиль, і його чіткі геометричні контури є ключовими у ньому. Експерти радять обирати меблі зі структурованими лініями та гострими кутами та не забувати про симетричні мотиви.

Розкішні та відбивні матеріали також відігравали важливу роль у стилі ар-деко – металеві, дзеркальні та скляні поверхні мали велику популярність. Наприклад, кавовий столик із дзеркальною полицею – ідеальне доповнення до вітальні в стилі ар-деко. Поєднуйте ці матеріали з насиченими кольорами та ефектними фактурами, такими як тоноване дерево чи лакове покриття, щоб створити шикарний, але витончений вигляд.