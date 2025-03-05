Акторка використовує мармуровий вазон із зеленою рослиною, щоб додати сучасного вигляду своєму передпокою. Експерти кажуть, що це стратегічний і корисний дизайнерський вибір, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість простору Зої Салдани

Додавання природи в дім зовсім не нова концепція. Втім, вона не втрачає актуальності, оскільки кімнатні рослини залишаються головною "живою" окрасою наших осель. Це тренд, що ніколи не вийде з моди. До того, ж кімнаті рослини допомагають створити здорову і гармонійну атмосферу вдома. Вони очищають повітря, зменшують рівень стресу та тривожності, знижують частоту серцевих скорочень і покращують настрій.

Зої Салдана наочно демонструє силу акцентних рослин, розмістивши у своєму передпокої велике дерево. Розкішна зелень біля білих стін гармонійно поєднується з дерев'яними вхідними дверима.

Передпокій Зої Салдани: дивіться фото

Дизайнери зазначають, що бум кімнатних рослин 70-х повертається – у приміщеннях знову з'являються фігові дерева, монстери та плющ. Експерти радять додати ще плетені підвісні кашпо, щоб передати автентичний дух 70-х.

Використання кам'яних або мармурових вазонів, як у Зої, чудово вписується в такі сучасні стилі, як органічний модерн та джапанді, що поєднують природні елементи з мінімалістичним дизайном.