Усадьба актрисы Мег Райан продается за 22,5 миллиона долларов: какая она внутри

Еще летом 2021 года Мег Райан потратила 9,5 миллиона долларов на большой особняк на одной из самых престижных улиц Монтесито. В этом году она уже выставляла его на продажу за 22,5 миллиона долларов, но покупателя не нашлось, и теперь дом вернулся на рынок с существенно сниженной ценой - 19,5 миллиона долларов.

Усадьба была возведена еще в 2010 году. После того, как актриса купила ее, то сделала капитальный ремонт. В частности, добавила 280 квадратных метров жилой площади и новую веранду с видом на океан, камином и подвесным креслом, передает 24 Канал со ссылкой на Robb Report.

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Где жила актриса Мег Райан

Скрытый от дороги за длинным заездом с плотной зеленью, имение Мег Райан охватывает три отдельных здания на двух акрах земли на холме с потрясающим видом на горы Санта-Инез.

Среди них - главный дом с серо-белым деревянным фасадом, гостевой блок над гаражом на три авто и отдельная хижина. Всего в имении 7 спален и 6 ванных комнат общей площадью 780 квадратных метров.

Имение Райан / Фото Jason Rick

Основное жилье - это 660 квадратных метров изящного пространства с темным деревянным полом, стенами из известкового раствора, побеленными потолками с балками, арочными дверными проемами и лифтом на все три этажа.

Среди особенностей имения: медиазал, веранда для сна, просторная гостиная с камином и люстрой, столовая и уголок для отдыха рядом с современной кухней, где есть мраморный остров, встроенная кофейная станция, элитная техника, рабочая зона и кладовая.

На втором этаже размещена главная спальня с элегантными обоями, частным балконом, зоной отдыха у камина, гардеробом и роскошной ванной комнатой с подвесной раковиной и глубокой ванной.

На ухоженной территории есть сады, фонтан и зоны для отдыха на свежем воздухе. Гостевой дом над гаражом – площадью 75 квадратных метров, и отдельная хижина - 42 квадратных метра. Каждый из них имеет собственную спальню и ванную.

Каково жилье актрисы внутри / Фото Jason Rick