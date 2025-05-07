Усадьба актрисы Мег Райан продается за 22,5 миллиона долларов: какая она внутри
- Мег Райан купила поместье в Монтесито за 9,5 миллиона долларов в 2021 году, а теперь продает его за 19,5 миллиона долларов.
- Имение охватывает три здания, 7 спален, 6 ванных комнат, общей площадью 780 квадратных метров, и отмечается роскошными интерьерами и удобствами.
Еще летом 2021 года Мег Райан потратила 9,5 миллиона долларов на большой особняк на одной из самых престижных улиц Монтесито. В этом году она уже выставляла его на продажу за 22,5 миллиона долларов, но покупателя не нашлось, и теперь дом вернулся на рынок с существенно сниженной ценой - 19,5 миллиона долларов.
Усадьба была возведена еще в 2010 году. После того, как актриса купила ее, то сделала капитальный ремонт. В частности, добавила 280 квадратных метров жилой площади и новую веранду с видом на океан, камином и подвесным креслом, передает 24 Канал со ссылкой на Robb Report.
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Где жила актриса Мег Райан
Скрытый от дороги за длинным заездом с плотной зеленью, имение Мег Райан охватывает три отдельных здания на двух акрах земли на холме с потрясающим видом на горы Санта-Инез.
Среди них - главный дом с серо-белым деревянным фасадом, гостевой блок над гаражом на три авто и отдельная хижина. Всего в имении 7 спален и 6 ванных комнат общей площадью 780 квадратных метров.
Имение Райан / Фото Jason Rick
Основное жилье - это 660 квадратных метров изящного пространства с темным деревянным полом, стенами из известкового раствора, побеленными потолками с балками, арочными дверными проемами и лифтом на все три этажа.
Среди особенностей имения: медиазал, веранда для сна, просторная гостиная с камином и люстрой, столовая и уголок для отдыха рядом с современной кухней, где есть мраморный остров, встроенная кофейная станция, элитная техника, рабочая зона и кладовая.
На втором этаже размещена главная спальня с элегантными обоями, частным балконом, зоной отдыха у камина, гардеробом и роскошной ванной комнатой с подвесной раковиной и глубокой ванной.
На ухоженной территории есть сады, фонтан и зоны для отдыха на свежем воздухе. Гостевой дом над гаражом – площадью 75 квадратных метров, и отдельная хижина - 42 квадратных метра. Каждый из них имеет собственную спальню и ванную.
Каково жилье актрисы внутри / Фото Jason Rick