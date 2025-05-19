Дом в Вудстоке с культовой обложки альбома Боба Дилана продают за 5 миллионов долларов

Имение в Вудстоке, где побывало немало легенд музыки, выставлено на продажу почти за 5 миллионов долларов. Этот дом также попал на обложку одного из самых известных альбомов Боба Дилана

Эта историческая недвижимость в регионе Катскиллз занимает почти 72 акра земли. Главный дом, построен в 1914 году, стал местом съемки обложки альбома Дилана "Bringing It All Back Home" в 1965 году, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Дом, где побывало много музыкальных звезд

На фото также присутствует Салли Гроссман – жена менеджера Боба Дилана, Альберта Гроссмана, который тогда владел этим поместьем. Гроссман представлял многих звезд фолк- и рок-сцены 60-х годов, в частности группа The Band, трио Peter, Paul and Mary, а также Дженис Джоплин, которая также посещала этот дом. Среди других гостей были Джонни Кэш, Джордж Харрисон, Бьорк, писатели Уильям Кеннеди и Аллен Гинзберг.

Поместье расположено на Striebel Road, названной в честь одного из первых владельцев – художника-карикатуриста Джона Стрибела.

Основной дом в стиле фермерского коттеджа имеет облицовку из голубого камня и крыльцо. В доме сохранены оригинальные элементы: резные деревянные детали, полы из широких досок, исторические камины и голландские двери.

Особым украшением является гостиная с каменным полом, оригинальными стенами из голубого камня и камином на дровах.

В главном доме – четыре спальни, две полноценные ванные комнаты и две гостевые.

Какой внутри культовый дом в Вудстоке / Фото Will Nainis of Sundae Projects

Кроме него, на территории расположены еще несколько объектов: отдельный жилой дом с четырьмя спальнями и двумя ванными, уютная деревянная хата с кухней, ванной и спальней, а также апартаменты на одну спальню и одну ванную комнату, которые Гроссман использовал как личный офис для управления своим лейблом Bearsville Records.

Рядом с основным домом расположен Viking Hall – светлое и просторное помещение, которое может служить студией для художника или музыканта, или быть офисом или оздоровительным пространством. Его дизайн сохраняет сельскую эстетику – голубые камни, деревянные балки, чердак – но в то же время там установлены современные СПА-удобства: сауна, паровой душ и ванна для релаксации.

Также на территории есть теплица для круглогодичного садоводства, бассейн с подогревом и соленой водой, "беседка для медитации", пруд с родниковой водой и амфитеатр с электроснабжением, сиденьями и сценой для выступлений.

Современные владельцы, владеющие недвижимостью, приобрели ее у Салли Гроссман в 2014 году за 2,95 миллиона долларов. После смерти Альберта Гроссмана в 1986 году она переняла управление поместьем.