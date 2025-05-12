Хотя официальное название поместья - "Цветочная скала", среди местных он известен как "Бонд-вилла", передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри особняк Джеймса Бонда

Арт-деко вилла расположена над побережьем у подножия горы Мон-Борон, рядом с историческим замком Château de l'Anglais, который славится своей архитектурой. С террас открывается вид на порт и мыс Кап д'Антиб.

Построенное в 1930 году, основное здание имеет более 930 квадратных метров жилой площади. Оно сохранило многочисленные оригинальные элементы интерьера, включая мозаичными инкрустациями, деревянными панелями, коваными перилами, лепниной на потолках и даже оригинальной кабиной лифта.

Дом Джеймса Бонда / Фото Savills

Есть несколько террас, в частности крышная зона отдыха с барбекю.

В вилле 5 спален и 5 ванных комнат. Главная спальня занимает весь верхний этаж и имеет две ванные комнаты. Также есть специальная спа-зона с тренажерным залом и подогреваемым бескрайним бассейном с видом на Средиземное море.

Отдельно расположены апартаменты для обслуги и гостевой дом у входа, который разделен на две квартиры.

Владельцы, которые владеют виллой с 2015 года, полностью ее модернизировали: от систем отопления и кондиционирования до санузлов. Также был обновлен ландшафт: обустроены ровные газоны и садовые дорожки, одна из которых ведет к скалам вдоль моря. Впервые виллу выставляли на продажу в конце 2020 года за 30 миллионов евро. Сколько именно продавцы заплатили за нее - неизвестно.