Хоча офіційна назва маєтку — "Квіткова скеля", серед місцевих він відомий як "Бонд-вілла", передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

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Який всередині маєток Джеймса Бонда

Арт-деко вілла розташована над узбережжям біля підніжжя гори Мон-Борон, поруч із історичним замком Château de l’Anglais, який славиться своєю архітектурою. Із терас відкривається краєвид на порт і мис Кап д'Антіб.

Побудована у 1930 році, основна будівля має понад 930 квадратних метрів житлової площі. Вона зберегла численні оригінальні елементи інтер'єру, включно з мозаїчними інкрустаціями, дерев'яними панелями, кованими перилами, ліпниною на стелях і навіть оригінальною кабіною ліфта.

Будинок Джеймса Бонда / Фото Savills

Є кілька терас, зокрема дахова зоною відпочинку з барбекю.

У віллі 5 спалень і 5 ванних кімнат. Головна спальня займає весь верхній поверх і має дві ванні кімнати. Також є спеціальна спа-зона з тренажерним залом і підігріваним безкрайнім басейном із видом на Середземне море.

Окремо розташовані апартаменти для обслуги та гостьовий будинок біля входу, який поділено на дві квартири.

Власники, які володіють віллою з 2015 року, повністю її модернізували: від систем опалення та кондиціонування до санвузлів. Також було оновлено ландшафт: облаштовані рівні газони й садові доріжки, одна з яких веде до скель уздовж моря. Вперше віллу виставляли на продаж наприкінці 2020 року за 30 мільйонів євро. Скільки саме продавці заплатили за неї — невідомо.