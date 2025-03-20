Мода – циклічна. Тож артдеко та артнуво – це те, у чому варто черпати сьогодні натхнення, якщо ви плануєте ремонт у домі. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

Читайте також Популярні планування вітальні, які вже давно застаріли: як робити натомість

У чому різниця між артдеко та артнуво

Багато хто вважає, що артдеко та артнуво дуже схожі, та насправді у них багато відмінностей. Голова полягає у тому, що стиль артнуво – натхнений природою і її мотивами. Він виник раніше і першим заполонив любов людей. Артдеко з'явився пізніше, і в його основі лежать геометричні лінії і вплив тодішньої сучасності.

Саме тому інтер'єр у стилі артнуво має багато плавних ліній та вигинів, він м'який і затишний. Квіткові та рослинні мотиви, предмети ручної роботи – це все ознаки артнуво. Водночас в артдеко використовують точні кути та прямі лінії. Дуже важливою для нього є симетрія в інтер'єрі.

Романтичний, криволінійний підхід артнуво контрастує зі сміливою, геометричною точністю артдеко, який виник у 1920-х роках. В артнуво ми бачимо ботанічні образи, а в артдеко – яскраві мотиви, які являють собою гострі форми та кути, що асоціюються з сучасністю та новою епохою,

– сказала дизайнерка інтер'єру Ніна Фармер.



Дизайн передпокою / Фото Ніни Фармер

Колір – це те, що допоможе розрізнити ці два стилі:

в артнуво використовують природні і теплі відтінки: теракотовий, бежевий, коричневий тощо;

в артдеко переважають сміливі контрасти та блискучі металеві кольори.

Що стосується матеріалів, то дизайнери артнуво обожнюють кераміку, вишукане різьблення на дереві, вітражний декор, твори мистецтва тощо. Важливою є унікальність кожного предмету і його історія. Для артдеко характерними є мармур, глянцеві поверхні, ефектне освітлення.

Артдеко відзначає розкіш і сучасність, показуючи елегантні матеріали, такі як лак, скло та хром, а також сильну симетрію та різкі контрасти. Водночас артнуво дарує відчуття елегантності, наповненої природою,

– додала дизайнерка.



Спальня в стилі артнуво / Фото Яни Молодих

Обидва стилі інтер'єру зараз знову є популярними, оскільки створюють цікавий та оригінальний простір, який уособлює характер господарів дому.