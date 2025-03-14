Дизайнери розповіли, які стилі можна вдало поєднати між собою, передає 24 Канал із посиланням на Better gardens and homes.

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Незвичні комбінації стилів в інтер'єрі

Нейтральний максималізм

Комбінація нейтральності і максималізму дає неймовірний результат / Фото Laurey Glenn

Здається, що нейтральність і максималізм – повні протилежності, але це поєднання доводить, що навіть найрізноманітніші стилі можуть зійтися у створенні затишного домашнього простору. Завдяки нейтральній кольоровій гамі – білий, кремовий, сірий і чорний – ця вітальня на перший погляд не має вигляд максималістської. Однак використання різноманітних візерунків у меблях і килимі додає насиченості та стилю.

Якщо ви хочете максималізм у своєму домі, але без перевантаженості, обирайте нейтральні кольори. Замість яскравих відтінків грайте з різними візерунками, текстилем і фактурами. Заповніть порожні стіни нейтральними картинами та використовуйте кластерний метод для декору столів і камінних полиць.

Рустикальний стиль "старих грошей"

Поєднання двох, здавалося б, протилежних стилів – рустикального декору та естетики "старих грошей" – надає вишуканий вигляд простору / Фото Matthew Kisiday

Якщо стиль "старих грошей" відрізняється розкішшю та класикою, то рустикальний стиль – теплом і природністю. У цьому випадку насичені кольори гармоніюють із натуральним деревом і металевими елементами. Пилові сині шафи та мармур із виразними прожилками додають елегантності, тоді як дерев'яні балки, полиці та обідній стіл привносять відчуття затишку.

Щоб успішно поєднати ці стилі, дотримуйтеся кольорової палітри "старих грошей" – насичені сині, зелені та нейтральні відтінки, а також додавайте рустикальні елементи й оздоблення. Використовуйте натуральні матеріали та метали для створення цікавого контрасту.

Західний стиль середини століття

Щоб поєднати яскравий стиль середини століття з грубуватою західною естетикою, зосередьтеся на тому, що їх об'єднує / Фото Amy Pigliacampo

Обидва стилі використовують натуральні матеріали – дерево, шкіру, цеглу та камінь. Наприклад, низький шкіряний диван (фірмова риса середини століття) чудово поєднується з каміном у західному стилі. Террацо-стільниця кавового столика має дуже модерністський вигляд, але її дерев'яні ніжки допомагають гармонійно вписати її в загальний інтер'єр.

Щоб підтримати баланс між двома стилями, комбінуйте предмети обох напрямків, дотримуючись єдиної кольорової гами. Додайте керамічні вази, арочні світильники та дерев'яні елементи. А для додаткового західного акценту використовуйте кактуси, дерев'яні колоди та навіть ковбойські чоботи.

Ретро-еклектика

Ці два стилі так добре поєднуються, що їх майже неможливо розрізнити / Фото David Land

На фото можна побачити взаємодію ретро та еклектики, яка утворює затишний і персоналізований простір. Помаранчеве крісло та дерев'яні шафи кольору вишні – це класика 70-х років. На відкритих полицях хаотично розташовані келихи, вази, книги та платівки в різних відтінках, які повторюють помаранчеві тони меблів.

Щоб повторити цей стиль у своєму інтер'єрі, не прагніть до надто ідеального вигляду – дозвольте собі експериментувати. Вибирайте меблі та декор, які викликають у вас позитивні емоції. Додайте ретро-кольори та візерунки, а також улюблені колекції книг, вінілових платівок або сувенірів.

Індустріальний фермерський стиль

Ця комбінація стилів — справжній дизайн-еквівалент поєднання солодкого та солоного / Фото John Granen

Теплий і вінтажний фермерський стиль отримує сучасний, зухвалий акцент завдяки індустріальним елементам, створюючи ідеально збалансований простір. У цій їдальні класичні фермерські елементи, такі як обшиті дошками стіни, натуральна підлога та великий дерев'яний стіл, гармонійно доповнюються стильним індустріальним світильником і металевими стільцями з фарбованим покриттям.

Оскільки фермерський і індустріальний стилі мають схожі кольорові гами (нейтральні відтінки, темно-синій, рудий, насичений зелений), таке поєднання досить легко відтворити у вашому домі. Зосередьтеся на придбанні або пошуку на барахолках великих предметів у фермерському стилі, таких як столи, стільці та дивани. Додайте індустріальні акценти через деталі, що об’єднують простір: використовуйте металеву фурнітуру для кухонних шаф, встановіть світильники та бра в індустріальному стилі, а також залиште відкритими природні матеріали, такі як цегляні стіни чи дерев'яні балки.