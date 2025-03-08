Інтер'єр вітальні Емми Робертсон
Дизайнери інтер'єру просто в захваті від того, як Робертсон вдало поєднала кольори у своїй вітальні. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
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Вітальню акторки на її замовлення розробила дизайнерська студія Pierce & Ward із Лос-Анджелеса. Цей простір є уособленням затишку та комфорту. Робертсон поєднала нейтральні теплі кольори, що створило справжнє відчуття дому і безпеки.
Гірчичний диван з коричневими подушками ідеально доповнює дерев'яний стіл, оливкові штори та бежеві стіни. На дерев'яну підлогу постелили вінтажний килим з принтом. Усі відтінки в кімнаті обрані з однієї колірної гами, окрім двох деталей – рожевих крісел.
Саме за ці крісла дизайнери так хвалять Емму Робертсон. Ніжний рожевий колір, як з'ясувалося, ідеально може доповнити теплу нейтральну схему. Якби акторка використала неоновий рожевий, то повністю зіпсувала б інтер'єр. Їй вдалося знайти ідеальний додатковий колір, який лише доповнив інтер'єр і додав йому цікавості.
Вітальня Емми Робертсон є прикладом стильного і позачасового інтер'єру. Такий ремонт ніколи не вийде з моди і надихатиме своїх господарів ще багато років.