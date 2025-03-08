Интерьер гостиной Эммы Робертсон

Дизайнеры интерьера просто в восторге от того, как Робертсон удачно соединила цвета в своей гостиной. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Гостиную актрисы по ее заказу разработала дизайнерская студия Pierce & Ward из Лос-Анджелеса. Это пространство является олицетворением уюта и комфорта. Робертсон соединила нейтральные теплые цвета, что создало настоящее ощущение дома и безопасности.

Горчичный диван с коричневыми подушками идеально дополняет деревянный стол, оливковые шторы и бежевые стены. На деревянный пол постелили винтажный ковер с принтом. Все оттенки в комнате выбраны из одной цветовой гамме, кроме двух деталей – розовых кресел.

Именно за эти кресла дизайнеры так хвалят Эмму Робертсон. Нежный розовый цвет, как выяснилось, идеально может дополнить теплую нейтральную схему. Если бы актриса использовала неоновый розовый, то полностью испортила бы интерьер. Ей удалось найти идеальный дополнительный цвет, который лишь дополнил интерьер и добавил ему интересности.

Гостиная Эммы Робертсон является примером стильного и вневременного интерьера. Такой ремонт никогда не выйдет из моды и будет вдохновлять своих хозяев еще много лет.