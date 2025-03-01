Британский актер Эд Весвик прославился благодаря роли Чака Баса в сериале "Сплетница". Недавно он женился на модели Эми Джексон и переехал в новый роскошный дом. Дизайнерская студия @westwinghomes, работавшая над интерьером звездного дома, опубликовала видео с Вествиком. Об этом сообщает 24 Канал.

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Интерьер в доме Эда Вествика

На видео актера просили показать определенные места в своем доме – любимое место, то, что заставляет его смеяться и так далее. Так вот, любимым местом Вествика оказалось роскошное белое кресло, расположенное на белом круглом коврике. Рядом с ним для удобства стоит небольшой деревянный столик.

Я люблю устраиваться на нем после долгого дня. Откидывайтесь на спинку, забрасывать ноги на пуф и засыпать,

– сказал Вествик.



Кресло в доме Эда Вествика / Cкриншот с видео

Далее актера попросили показать что-нибудь, что, по его мнению, больше всего может ассоциироваться с развратным Чаком Басом. Вестник, долго не думая, продемонстрировал домашний минибар, который скрыт в винтажном деревянном серванте. Внутри него были бокалы и выпивка.



Минибар в доме актера / Cкриншот с видео

В то же время место, которое лучше всего характеризует Эда, – это мягкий и большой белый диван в гостиной. А заставляет смеяться актера – домашний любимец. Вествик просто обожает своего французского бульдога.

У актера также спросили, есть ли вещь, которую любит его жена, а он – тайно ненавидит. Выяснилось, что это было дерево банзай. Вествик счастлив, что это растение умерло, потому что он его терпеть не мог.

Смотрите видео из дома Эда Вествика:

Кстати, вкусы Вествика кардинально отличаются от предпочтений Чака Баса. Актер, в противоположность своему герою, выбрал сдержанный и уютный интерьер.