Дизайнеры рассказали, какие стили можно удачно совместить между собой, передает 24 Канал со ссылкой на Better gardens and homes.

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Необычные комбинации стилей в интерьере

Нейтральный максимализм

Комбинация нейтральности и максимализма дает невероятный результат / Фото Laurey Glenn

Кажется, что нейтральность и максимализм – полные противоположности, но это сочетание доказывает, что даже самые разные стили могут сойтись в создании уютного домашнего пространства. Благодаря нейтральной цветовой гамме – белый, кремовый, серый и черный – эта гостиная на первый взгляд не выглядит максималистской. Однако использование различных узоров в мебели и ковре добавляет насыщенности и стиля.

Если вы хотите максимализм в своем доме, но без перегруженности, выбирайте нейтральные цвета. Вместо ярких оттенков играйте с различными узорами, текстилем и фактурами. Заполните пустые стены нейтральными картинами и используйте кластерный метод для декора столов и каминных полок.

Рустикальный стиль "старых денег"

Сочетание двух, казалось бы, противоположных стилей – рустикального декора и эстетики "старых денег" – придает изысканный вид пространству / Фото Matthew Kisiday

Если стиль "старых денег" отличается роскошью и классикой, то рустикальный стиль – теплом и естественностью. В этом случае насыщенные цвета гармонируют с натуральным деревом и металлическими элементами. Пыльные синие шкафы и мрамор с выразительными прожилками добавляют элегантности, тогда как деревянные балки, полки и обеденный стол привносят ощущение уюта.

Чтобы успешно совместить эти стили, придерживайтесь цветовой палитры "старых денег" – насыщенные синие, зеленые и нейтральные оттенки, а также добавляйте рустикальные элементы и отделки. Используйте натуральные материалы и металлы для создания интересного контраста.

Западный стиль середины века

Чтобы совместить яркий стиль середины века с грубоватой западной эстетикой, сосредоточьтесь на том, что их объединяет / Фото Amy Pigliacampo

Оба стиля используют натуральные материалы – дерево, кожу, кирпич и камень. Например, низкий кожаный диван (фирменная черта середины века) прекрасно сочетается с камином в западном стиле. Терраццо-столешница кофейного столика имеет очень модернистский вид, но ее деревянные ножки помогают гармонично вписать ее в общий интерьер.

Чтобы поддержать баланс между двумя стилями, комбинируйте предметы обоих направлений, придерживаясь единой цветовой гаммы. Добавьте керамические вазы, арочные светильники и деревянные элементы. А для дополнительного западного акцента используйте кактусы, деревянные бревна и даже ковбойские сапоги.

Ретро-эклектика

Эти два стиля так хорошо сочетаются, что их почти невозможно различить / Фото David Land

На фото можно увидеть взаимодействие ретро и эклектики, которая образует уютное и персонализированное пространство. Оранжевое кресло и деревянные шкафы цвета вишни – это классика 70-х годов. На открытых полках хаотично расположены бокалы, вазы, книги и пластинки в разных оттенках, которые повторяют оранжевые тона мебели.

Чтобы повторить этот стиль в своем интерьере, не стремитесь к слишком идеальному виду – позвольте себе экспериментировать. Выбирайте мебель и декор, которые вызывают у вас положительные эмоции. Добавьте ретро-цвета и узоры, а также любимые коллекции книг, виниловых пластинок или сувениров.

Индустриальный фермерский стиль

Эта комбинация стилей - настоящий дизайн-эквивалент сочетания сладкого и соленого / Фото John Granen

Теплый и винтажный фермерский стиль получает современный, дерзкий акцент благодаря индустриальным элементам, создавая идеально сбалансированное пространство. В этой столовой классические фермерские элементы, такие как обшитые досками стены, натуральный пол и большой деревянный стол, гармонично дополняются стильным индустриальным светильником и металлическими стульями с крашеным покрытием.

Поскольку фермерский и индустриальный стили имеют схожие цветовые гаммы (нейтральные оттенки, темно-синий, рыжий, насыщенный зеленый), такое сочетание достаточно легко воспроизвести в вашем доме. Сосредоточьтесь на приобретении или поиске на барахолках крупных предметов в фермерском стиле, таких как столы, стулья и диваны. Добавьте индустриальные акценты через детали, объединяющие пространство: используйте металлическую фурнитуру для кухонных шкафов, установите светильники и бра в индустриальном стиле, а также оставьте открытыми природные материалы, такие как кирпичные стены или деревянные балки.