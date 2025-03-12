Повернення ретро-декору у тренди інтер'єру пов'язане з тим, що суспільство усвідомило, що класичні предмети ніколи не вийдуть з моди, а також з ностальгією за минулим століттям. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Better Homes & Gardens.

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Трендові ретро-деталі в інтер'єрі

Барвисті шпалери

Сміливі шпалери з яскравими та масштабними принтами будуть у тренді цього року. Однак, щоб не перенавантажити простір, дизайнерка інтер'єру Алесія Тейлор радить клеїти їх на акцентну стіну або в невеличкому куточку. Щоб простір був сучасним, з цим ретро-дизайном варто бути обережним.

Решту інтер'єру варто доповнити кольорами, які є на шпалерах. Це можуть бути дрібнички – ваза, тумба чи стіл. Таке рішення допоможе об'єднати простір.



Шпалери у ретро-стилі / Фото Девіда Ленда

Килими з візерунками

Килим – це та річ, яка дозволить додати домівці естетики 80-х, а якщо ваші уподобання зміняться – ви можете його позбутися.

Використання килимів із яскравими кольорами та візерунками ідеально доповнює такі природні елементи, як органічні форми, закруглені краї та текстурну обробку,

– сказала дизайнерка Кетрін Коен.



Такий килим додасть атмосфери ретро / Фото Грега Шайдемана

Еклектичні кухні

Після багаторічної популярності білих кухонь у 2025 році варто звернути увагу на еклектичний дизайн. Це відхід від одноманітності дозволяє персоналізувати простір. Еклектична кухня містить різні кольори, текстури та візерунки.

Почніть зі змішування різних оздоблень фурнітури або використання відкритих полиць для демонстрації різноманітного посуду та декору,

– додала Алесія Тейлор.



Дизайн кухні / Фото Вернера Штраубе

Ці елементи інтер'єру у стилі ретро допоможуть створити стильний та затишний простір.