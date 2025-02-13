Навіть у компактних квартирах можна знайти ефективні рішення для зберігання речей. Головне – обрати відповідні меблі та скористатися корисними лайфхаками. Як зручно й ергономічно організувати місце для одягу та інших речей у різних кімнатах, розповідає 24 Канал.

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Основні рекомендації для ефективної організації зберігання

Для підтримки порядку в житловому просторі, незалежно від його розміру, важливо дотримуватися основних принципів – функціональності та зручності. Кожен предмет меблів повинен не лише покращувати естетику простору, але й ефективно виконувати свої завдання.

Тож є кілька порад щодо організації зберігання речей:

ревізія речей. Для початку слід оцінити, що і в якій кількості ви збираєтеся зберігати: одяг, взуття, книги, кухонне приладдя та інші предмети домашнього вжитку. Це допоможе визначити відповідний тип і розміри меблів, необхідних для ваших потреб. Відтак, можете виявити, що достатньо просторої шафи для одягу або ж, можливо, вам доведеться подумати про додаткові стелажі у вітальні;

Для початку слід оцінити, що і в якій кількості ви збираєтеся зберігати: одяг, взуття, книги, кухонне приладдя та інші предмети домашнього вжитку. Це допоможе визначити відповідний тип і розміри меблів, необхідних для ваших потреб. Відтак, можете виявити, що достатньо просторої шафи для одягу або ж, можливо, вам доведеться подумати про додаткові стелажі у вітальні; висувні шухляди замість полиць. Знайти певні предмети на полицях, особливо розташованих у задній частині шафи, може виявитися досить складно. Використання висувних кошиків і шухляд полегшує доступ до цих предметів. Загалом найкраще поєднувати різні типи гардеробного наповнення;

Знайти певні предмети на полицях, особливо розташованих у задній частині шафи, може виявитися досить складно. Використання висувних кошиків і шухляд полегшує доступ до цих предметів. Загалом найкраще поєднувати різні типи гардеробного наповнення; шафи до стелі. Насамперед так можна отримати більше місця для зберігання. Крім того, конструкція мінімізує накопичення пилу на поверхні шафи. У верхній частині бажано встановити пантограф, а в нижній – полиці та шухляди. Для стель висотою понад 3 метри рекомендується, аби проєктуванням меблів займався професіонал, адже в експлуатації можуть виникнути різні нюанси;

Насамперед так можна отримати більше місця для зберігання. Крім того, конструкція мінімізує накопичення пилу на поверхні шафи. У верхній частині бажано встановити пантограф, а в нижній – полиці та шухляди. Для стель висотою понад 3 метри рекомендується, аби проєктуванням меблів займався професіонал, адже в експлуатації можуть виникнути різні нюанси; неочевидні місця. Варто використовувати простір під ліжком і за диваном, а також на балконі чи у лоджії. Гарною ідеєю буде вибирати меблі, які пропонують приховані рішення для зберігання речей, наприклад, столи з кришками, пуфи та банкетки з внутрішнім сховищем, а також ліжка з відсіками для постільної білизни тощо.



Важливо ефективно організувати зберігання речей / Фото VIYAR

Які меблі та приладдя допоможуть організувати зберігання речей

Перейдемо до основного: як вибрати меблі, що вмістять усе необхідне. Для початку розглянемо різні типи предметів, які зазвичай зустрічаються в житлових інтер'єрах:

шафи – доступні в різних стилях, включаючи розпашні, купейні та зі складаними дверима, а також із різним гардеробним наповненням;

– доступні в різних стилях, включаючи розпашні, купейні та зі складаними дверима, а також із різним гардеробним наповненням; комоди – мають різну кількістю шухляд та підходять для зберігання білизни та повсякденного одягу;

– мають різну кількістю шухляд та підходять для зберігання білизни та повсякденного одягу; стелажі – відкриті конструкції, що ідеально підходять для гардеробних, віталень та інших приміщень;

– відкриті конструкції, що ідеально підходять для гардеробних, віталень та інших приміщень; підлогові вішалки – призначені для верхнього одягу та речей, які повинні бути у легкому доступі;

– призначені для верхнього одягу та речей, які повинні бути у легкому доступі; модульні гардеробні системи є зручними завдяки тому, що складаються з окремих компонентів – стійок, полиць і тумб, які можна комбінувати відповідно до особистих уподобань. Крім того, ці системи візуально легкі на відміну від громіздких корпусних меблів (шаф і комодів), а також забезпечують належне провітрювання речей, що робить їх зручними для зберігання одягу;

є зручними завдяки тому, що складаються з окремих компонентів – стійок, полиць і тумб, які можна комбінувати відповідно до особистих уподобань. Крім того, ці системи візуально легкі на відміну від громіздких корпусних меблів (шаф і комодів), а також забезпечують належне провітрювання речей, що робить їх зручними для зберігання одягу; кошики, органайзери та бокси для зберігання є важливими елементами, які сприяють ще ефективнішій організації та підтриманню чистоти.

Зберігання речей у різних кімнатах

Гардеробна кімната

Для облаштування гардеробної добре мати вдома достатньо місця. Залежно від планування, може бути достатньо кутка або ніші площею приблизно від 3 до 4 квадратних метрів.

Є наступні варіанти планувань гардеробної:

лінійне – це найпростіше рішення, що нагадує високу шафу або стелаж із зоною для переодягання;

– це найпростіше рішення, що нагадує високу шафу або стелаж із зоною для переодягання; кутове – варіант особливо вигідний для невеликих приміщень, оскільки дозволяє ефективно використовувати вільний кут;

– варіант особливо вигідний для невеликих приміщень, оскільки дозволяє ефективно використовувати вільний кут; паралельне – ця конфігурація дозволяє зберігати одяг і взуття вздовж двох стін, що робить її ідеальною для ширших і витягнутих приміщень;

– ця конфігурація дозволяє зберігати одяг і взуття вздовж двох стін, що робить її ідеальною для ширших і витягнутих приміщень; П-подібне – такий варіант пропонує найвищий рівень зручності, адже дозволяє ефективно використовуючи весь кутовий простір.

Хоча П-подібний гардероб потребує найбільше місця, він забезпечує виняткову функціональність, особливо якщо доповнити його додатковими елементами: дзеркалом, пуфом, невеликим диваном або туалетним столиком. Важливо також передбачити якісне освітлення, щоб максимізувати корисність простору.

Загалом гардеробні виконують кілька функцій. По-перше, вони сприяють ефективному сортуванню речей під час зміни сезону. По-друге, дозволяють зручно зберігати одяг та взуття, запобігаючи безладу в інших частинах будинку. І, нарешті, їх систематизоване та організоване розташування забезпечує швидкий доступ до потрібних речей.

Нижня і центральна секції призначені для речей, які використовуються регулярно, тоді як верхні секції – для тих, що витягають час від часу, наприклад, сезонний одяг, валізи, сумки й головні убори.

Передпокій

Передпокій створює перше враження про оселю, тому важливо створити у ньому теплу і затишну атмосферу. Хоча передпокої часто бувають вузькими й обмеженими в просторі, меблі тут все ж повинні бути. Добре, якщо у цій частині квартири є ніша або тупикова частина – це чудова можливість встановити шафу. Компактна дводверна модель може стати ідеальним рішенням навіть для найменших приміщень.

Ефективна комбінація для цього простору включає шафу, гачки для верхнього одягу та полиці для зберігання взуття з місцем для сидіння. Ці елементи можна міксувати по-іншому. Наприклад, додати консольний столик із дзеркалом і пуфом або комод із відкидними полицями для взуття. Враховуючи, що значну частину року погода буває вологою, бажано передбачити гачки або вішалку-стійку для мокрого одягу.

Спальня

В інтер'єрі спальні шафи та сучасні скляні гардеробні є поширеним вибором, проте фундаментальним елементом, який не можна оминути увагою, є комод. Він слугує чудовою альтернативою громіздким шафам, особливо коли метою є облаштування просторої та добре освітленої кімнати. Комоди доступні в різних розмірах, часто з п'ятьма і більше шухлядами, а їхню верхню частину можна використовувати як декоративні полиці.

Для оптимальної функціональності варто подумати про ліжко з підйомним механізмом, який дозволяє зберігати постільну білизну, а також більші речі, як-от валізи та спортивний інвентар, у внутрішніх відсіках. Під час ремонту доцільно розглянути варіант із подіумом для ліжка, а всередині нього передбачити місткі шухляди. До того ж це дасть змогу розмежовувати різні зони в кімнаті.

Водночас естетично привабливі ящики для зберігання одягу можуть покращити загальний дизайн спальні та слугувати декоративними акцентами. Їх можна зручно розмістити в шафах або акуратно скласти на підлозі.

Вітальня

Вітальня – це не лише місце для дивану, телевізора чи ігрової приставки, а й простір, який потребує ретельного планування та організації. Важливо максимально використовувати потенціал кожного квадратного метра. Інноваційні рішення, зокрема підвісні тумби, полиці, розташовані навколо телевізора, та меблі з прихованими відсіками для зберігання, допоможуть не лише зробити вітальню більш функціональною, але й додати їй сучасного вигляду.

Дитяча кімната

У дитячій кімнаті комод залишається одним із ключових елементів інтер’єру. Як класичні, так і комбіновані моделі з відкритими полицями та шухлядами пропонують зручні рішення для зберігання. У шухлядах можна зберігати одяг, а полиці ідеально підходять для засобів гігієни та інших важливих дрібниць, що особливо актуально, коли в кімнаті є маленька дитина.

При виборі меблів передусім слід звернути увагу на безпеку. Важливо переконатися, що матеріали якісні, а конструкція не має гострих країв, які можуть становити ризик для дітей.

Кольорові ящики для зберігання не лише допоможуть підтримувати порядок, а й зроблять кімнату більш яскравою та затишною. З часом, коли обсяг одягу та іграшок зростатиме, такі організаційні рішення стануть справжньою знахідкою.

Кухня



Варто приділити увагу зручному зберіганню речей на кухні / Фото VIYAR

Ефективне використання простору на кухні відіграє важливу роль. Зокрема кухонний гарнітур, що сягає самої стелі, може значно підвищити функціональність цілої кімнати.

Антресольні кухні залишаються популярними завдяки стильному вигляду та можливості максимально ефективно використовувати простір. На верхніх полицях зручно зберігати посуд чи побутову техніку, яку рідко використовуєте.

Високі шафи-пенали – це також універсальні варіанти для зберігання кухонного приладдя, посуду та дрібної техніки, наприклад, блендерів чи тостерів.

Особливу увагу варто приділити внутрішньому наповненню кухні. Висувні карго, полиці та кошики допоможуть підтримувати порядок і заощадити простір. Для обмежених площ ідеальним рішенням стане використання рейлінгів – металевих планок для кріплення полиць, гачків і тримачів. Крім того, внутрішній бік дверцят шафи під мийкою можна використати для кріплення гачків або полиць, де зручно зберігати паперові рушники, ганчірки, мішки для сміття чи побутову хімію.

Інші приміщення

Організувати зберігання можна і в інших зонах, наприклад у коморі, на балконі або у лоджії. Ці місця ідеально підходять для зберігання овочів, великого кухонного посуду, консервації, а також сезонного одягу та взуття.

Стелажі є одним із найефективніших рішень для зберігання речей у цих зонах квартири. Відкриті конструкції забезпечують зручний доступ до речей, допомагають підтримувати порядок і легко знаходити потрібні предмети.

Вибираючи матеріали для стелажів, слід враховувати умови приміщення. Для холодних або вологих зон краще обирати метал чи інші матеріали, стійкі до впливу навколишнього середовища.

Додатково варто звернути увагу на меблі з прихованими відсіками для зберігання, як-от крісла чи дивани з вбудованими ящиками. Використання органайзерів для впорядкування речей зробить зберігання ще більш практичним і зручним.

Які є універсальні рішення для зберігання

В сучасних оселях дедалі популярнішими стають модульні системи зберігання, адже вони легкі в монтажі, мінімалістичні та компактні. Є декілька універсальних рішень, що стануть чудовим доповнення до інтер'єру будь-якого приміщення в оселі. Це системи від Eureka та Element System. В чому ж їхні ключові особливості та переваги?



Модульна гардеробна система / Фото VIYAR

Гардеробна система Eureka. Модульні гардеробні слугують ефективною альтернативою традиційним громіздким шафам, забезпечуючи компактне та зручне зберігання речей. Крім того, їх можна використовувати для ефективного зонування приміщення.

Системи, які пропонує італійський виробник, складаються з вертикальних стійок і різних компонентів, зокрема опор, кріплень, тримачів для полиць, тумб. Також можна придбати попередньо зібрані модулі з тумбами та полицями, що спрощує процес складання меблів.

Переваги цих систем:

естетична привабливість і легка конструкція;

легкий доступ та оптимальне провітрювання речей;

міцні матеріали, зокрема алюміній та цинковий сплав Zamak;

різноманітні способи встановлення, включаючи варіанти від підлоги до стелі, від підлоги до стіни та від стіни до стіни;

широкий вибір варіантів полиць, серед яких похилі полиці для взуття, полиці з плитних матеріалів і скла, гардеробні штанги та висувні шухляди;

можливість інтегрувати підсвічування для підвищення функціональності.

У компанії VIYAR також можна знайти настінні системи Unico від цього виробника. Вони виготовлені з міцного алюмінієвого профілю, легкі в монтажі та мають чимало додаткових аксесуарів. Мінімалістичний дизайн дозволяє їм бездоганно підкреслити естетику будь-якого простору: кухні, ванної кімнати або вітальні.

Element Sytem – це ще одна сучасна ергономічна система зберігання. Комплексна система стелажів складається з вертикальних стійок, оснащених різноманітними полицями, кошиками, шухлядами, опорами для книг, брючницями тощо. Для більшої функціональності можна встановити гардеробну штангу.

Кожен стелаж можна підібрати за розміром і конфігурацією відповідно до особливостей приміщення та індивідуальних вимог. Вони доступні в різноманітних кольорах, а тому легко доповнять будь-який дизайн інтер'єру.

Сучасні меблеві рішення дозволяють ефективно організувати зберігання в будь-якому приміщенні, незалежно від його розміру. Вибрати все, що необхідно для зручного зберігання речей, можна у компанії VIYAR, яка має понад 20 років досвіду на ринку меблевих комплектуючих і послуг. Завдяки індивідуальному підходу кожен клієнт знайде тут ідеальне рішення для свого дому.