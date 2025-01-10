Sanderson, відомий британський бренд тканин і настінних покриттів, нещодавно отримав королівський ордер від короля Чарльза III – на відзначення 100-річчя відтоді, як компанія вперше привернула увагу короля Георга V у 1924 році, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Улюблені шпалери британської династії

Королівський ордер – це не просто шикарне свідоцтво в рамці над каміном. По суті, це найвищий знак відзнаки Корони – престижний знак визнання, який надається компаніям, які постачають товари чи послуги Королівському дому.

Король Георг відвідує виробничі потужності Сандерсона в Чізвіку в 1924 році / Фото Sanderson

Компанія Sanderson, заснована в 1860 році її тезкою Артуром Сандерсоном, сама по собі стала британською королівською особою дизайну інтер'єрів. Їхні фірмові англійські квіти та ілюстративні ботанічні принти прикрашали стіни та вікна королівських резиденцій протягом багатьох поколінь.

Королівська родина обожнює шпалери з квітковими принтами / Фото Sanderson

Компанія цілком задовольняє екологічні пристрасті Чарльза III. Вона взяла на себе зобов’язання досягти нульового викиду вуглецю до 2030 року. Sanderson уже шість років працює над скороченням викидів вуглекислого газу та має разючі результати: за останні п’ять років їхні викиди CO2 скоротилися на 40 відсотків, а споживання пластику та картону скоротилося.

Королева-мати перед Сандерсоном у 1977 році / Фото Sanderson