Увагу дизайнерів привернуло пудрово-блакитне крісло з відео, опублікованому на сторінці Бекхем в Instagram. Замість традиційного темно-синього зірка використала заспокійливий світлий відтінок, однак він чудово додає цікавинки у білий простір гардеробної, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому переваги синього кольору, який використала Бекхем

Експерти заначають, що вплив синього кольору на приміщення є сильним. Залежно від відтінку, синій може повністю визначити атмосферу простору.

Біла шафа і блакитне крісло створюють цікавий контраст у гардеробній Бехкем: дивіться відео

Відомий своєю універсальною привабливістю, синій може варіюватися від найм'якших пастелей до найглибших темно-синіх відтінків, кожен з яких приносить унікальний настрій в кімнату.

Сині аксесуари є чудовим доповненням до таких приміщень, як спальні та домашні офіси, де ми хочемо розслабитися або сконцентруватися.

Окрім заспокійливого впливу, синій також має заземляючий ефект. Це робить його ідеальним вибором для метушливих просторів (наприклад, для гардеробної).

Коли синій використовується як основний колір у кімнаті, він створює стабільний фон, що дозволяє іншим елементам сяяти.