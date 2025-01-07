Експерти кажуть, що цьогоріч люди обиратимуть більш сміливі кольори для своїх меблів, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість дивана у вітальні Демі Мур

Візерунчастий диван – це найкращий елемент, який може повністю перетворити нейтральну кімнату. Візерунки завжди додають у простір текстуру, глибину та нотку світського шарму.

У вітальні Мур розташований диван із мозаїчним візерунком, який складається з червоних, апельсинових, бірюзових і темно-синіх відтінків.

Мозаїчний візерунок – еклектичний і багато в чому ризикований. Але завдяки нейтральній кімнаті акторки цей ризик нівелюється.

Оскільки дивани з візерунками є одними з улюблених дизайнерських трендів експертів на 2025 рік, важливо знати, як їх стилізувати.

Можна наслідувати приклад Демі Мур та поєднати свій диван зі стіною, пофарбованою в нейтральний колір, і дерев’яною підлогою.

Також на візерунчастий диван експерти радять покласти подушки в смужку, з однотонними або контрастними візерунками. Вони чудово збалансують нейтральні стіни. Слід дотримуватися правила: один великий візерунок + смужка + маленький візерунок.