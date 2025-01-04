Білий колір стереотипно вважається найбільш класичним і безпечним. Це означає, що його можна спокійно додавати у будь-який простір як безпрограшний варіант. Однак цьогоріч експерти закликають поглянути на білі кухні по-новому. Так, як це зробила Меган Маркл, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому "родзинка" кухні герцогині

В анонсі до серіалу Маркл на Netflix "З любов’ю, Меган" можна побачити білу кухню герцогині в особняку Монтесіто. Попри те, що простір просякнутий білим кольором, він не видається нудним. Головний секрет цього явища полягає у текстурах.

Білі шафи у стилі шейкерів поєднуються з глянсовою кахельною панеллю та дерев'яним островом, надаючи приміщенню вишукану багатошаровість.

Дизайнери підкреслюють, що додавання текстури та аксесуарів у білу кухню є гарантією того, що вона не здаватиметься приторною.

Білі кухні – це не перестраховка. Вони дають свободу власникам оформити простір за індивідуальним смаком.

Як демонструє Маркл, правильно підібрана кухонна плитка може значною мірою допомогти в тому, щоб цей відтінок справляв враження в будь-якому сучасному домі. Саме текстурна багатошаровість робить кухню герцогині цікавою. А фурнітура – сріблястий кран і наповнювач для каструль, а також маленькі чорні ручки – допомагає зробити білу кухню цілісною.