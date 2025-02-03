Как создать стильный домашний спортзал: практические советы дизайнеров

Современный ритм жизни часто не оставляет времени на посещение тренажерного зала. Поэтому все больше людей обустраивают собственный спортивный уголок дома. Однако домашний спортзал это не просто место для тренировок, но и часть интерьера, которая должна гармонично вписываться в общий дизайн дома.

Дизайнеры интерьера дали несколько советов, как обустроить дорогой на вид и стильный домашний спортзал. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

Читайте также Волнистая перегородка разрывает тренды в сети: в чем ее уникальность для интерьера

Советы по обустройству домашнего спортзала

Создайте место для хранения

Чтобы придать домашнему спортзалу ощущение продуманности и стиля, позаботьтесь о месте для хранения полотенец, гантелей и другого инвентаря. Это может быть шкаф или другое хранилище.

Я считаю, что красивое хранение, например привлекательные корзины, делает домашний тренажерный зал дороже,

– сказала дизайнер интерьера Брелан Оуэн Пирсон.

Кроме того, это поможет поддерживать чистоту и порядок.



Интерьер домашнего спортзала / Фото Rachel Alyse Photography

Сосредоточьтесь на освещении

Освещение в спортзале так же важно, как в и остальных комнатах. Если вам повезло обустроить место для тренировок в комнате с естественным светом, то это прекрасно. Однако, если спортзал в подвале, то нужно позаботиться о качественном и ярком освещении. Стоит добавить зеркала, ведь визуально они будут увеличивать пространство и делать его светлее.



Домашний спортзал требует качественного освещения / Фото Colleen Simonds Photography

Создайте конфиденциальность

Конфиденциальность – это еще один залог дорого вида спортзала. Есть много способов, чтобы реализовать этот замысел дома. Например, использовать перегородки или смартстекло, как на фото ниже. При необходимости стекло на этих дверях меняется от матового до прозрачного.



Смартстекло в тренажерном зале / Фото Gilded Antler Photograph

Затіяли ремонт і шукаєте надійного мебляра у своєму місті? З цим допоможе Viyar Bazar! Унікальний сервіс пропонує понад 1800 перевірених спеціалістів з усієї України з портфоліо та відгуками. Відтак, кожен зможе знайти “свого” майстра, який допоможе втілити задум в життя.

Добавьте буфет

Небольшой шкаф для еды станет функциональным решением в домашнем спортзале. Положите в него воду, фрукты и полезную пищу, которой можно будет подкрепиться сразу после тренировки.

Добавьте специально изготовленную буфетную, укомплектованную элегантным холодильником для напитков и организованным складом,

– сказал дизайнер Грег Рот.

Кстати, на нее также можно поставить вазу с цветами или вазон, чтобы смягчить интерьер и создать контраст твердым металлам в помещении.



Буфет в спортзале / Фото CarbonShack Design

Интересно Сразу увеличат пространство: 5 цветов, которые делают маленькие ванные комнаты больше

Добавьте ковер

Коврик от стены до стены в домашнем спортзале мгновенно придаст ощущение роскоши. Он не только будет иметь стильный вид, но и будет приглушать звуки.



Домашний тренажерный зал / Фото FLOR

Домашний тренажерный зал может и должен быть красивым, если у вас есть желание таким его сделать.