"Сокровищница" сбалансированного дизайна: как Джастин и Хейли Бибер обустроили полки в гостиной

Знаменитости, обустраивая свои жилища, всегда стараются сделать их изысканными на вид. Они стремятся подарить визуальную привлекательность всем комнатам, в том числе и гостиной.

Звездные супруги Джастин и Хейли Бибер обустроили свою гостиную со вкусом и стилем. Особое внимание в этом пространстве привлекают полки, которые отражают сбалансированный дизайн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

Смотрите также Создала ощущение "тихой роскоши": Риз Уизерспун показала, как обустроила террасу

Полки в гостиной Джастина и Хейли Бибер

Гостиная супругов имеет встроенные полки, размещенные по обе стороны камина. Они стилизовали их под коллекции книг, ваз и стеклянных скульптур, как больших, так и малых.

Открытое пространство является неотъемлемой частью общей эстетики, способствуя созданию яркой, минималистичной, но персонализированной атмосферы.

Воспроизвести подобный стиль стеллажей в гостиной, как у Биберов, можно, учитывая определенные рекомендации.

Дизайнер советует, чтобы начать создание похожего образа стоит начать сверху.

Представьте себе полки, с которыми вы работаете, как пирамиду: один большой акцентный элемент разместите вверху по центру, чтобы привлечь внимание, а затем переходите вниз, чтобы создать ширину, разместив на уровне глаз меньшие предметы, такие как фоторамки и свечи,

– советует дизайнер по декорированию полок.

Она рекомендует распределить по всей ширине нижних полок такие предметы, как книги, коробки для хранения или скульптурные элементы.

"Этот метод пирамиды создает визуальную гармонию и предотвращает то, чтобы верхняя часть полок выглядела перегруженной или загроможденной", – объясняет специалист.

Более того, она отмечает, что схема не обязательно должна быть симметричной или зеркальным отражением с обеих сторон.

По ее словам, "создание подобных пропорций и уровней высоты с обеих сторон достигает сбалансированного, но не "слишком стилизованного" вида".