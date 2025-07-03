Стиль кухни Дженнифер Энистон задает тренд на 2026 год: что в нем особенного

Тренд современного рустика уже давно имеет популярность, но сегодня он приобретает определенно роскошный акцент. Яркий пример – кухня актрисы Дженнифер Энистон.

Темная кухня Дженнифер Энистон, спроектирована дизайнером Стивеном Шедли, является ярким примером сочетания роскоши и современного рустикального стиля. Это дизайнерский подход, который искусно объединяет естественное тепло с изысканной элегантностью, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Кухня Энистон в стиле современной рустикальной роскоши

Расположена в доме середины прошлого века, построенном в 1965 году, эта кухня сочетает натуральные текстуры с изысканными отделками. Самое яркое – это насыщенная черная палитра цветов, которая добавляет глубины и драматизма.

Вкусный контраст между светлыми предметами на темном фоне подчеркивает уникальные свойства материалов и тонкие детали, которые можно было бы потерять в светлом, цветном пространстве.

Кухня Дженнифер Энистон / Фото Insagram Jane Hallworth

Благодаря сочетанию тактильных элементов, чистых линий и глубоких оттенков кухня Дженнифер Энистон демонстрирует, как деревенский шарм и современная элегантность могут прекрасно сосуществовать. Идеальным примером этого являются барные стулья. Изготовленные из богатого фактурного дерева с выразительным рисунком и ручной резьбой, они воплощают рустикальное ремесло в современном исполнении. Их изящные, почти архитектурные ножки возвышают их выше обычного фермерского стиля, создавая изысканный и продуманный вид.

Еще одной яркой особенностью является кухонный остров. Остров с "водопадным" краем и элегантной темной столешницей из камня добавляет современного блеска и контраста. Чистые линии и гладкое покрытие отсылают к минимализму, а глубокий оттенок и массивность материала придают дизайну заземленности и природной палитры – характерных признаков рустикального стиля.

Светлые деревянные кухонные шкафы смягчают темную палитру, создавая баланс. Их минималистичный дизайн без ручек соответствует современным тенденциям, а натуральный оттенок придает пространству тепла и уюта – ключевой акцент на "рустикальность".

Эта кухня удачно сочетает форму и функциональность, простоту и изысканность, винтаж и современность.