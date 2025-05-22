Терраса в квартире Евгения Клопотенко с видом на исторический Киев: как она выглядит

Евгений Клопотенко живет в центре Киева неподалеку от Золотых ворот. Украинский повар снимает квартиру, которая, кроме просторных комнат, имеет также и террасу.

В проекте "По домам" Евгений Клопотенко показал свою террасу, передает 24 Канал.

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Терраса дома у Клопотенко

Терраса у Евгения Клопотенко небольшая, но хорошо продуманная. Она функциональна, имеет стильный вид и подходит как для утреннего кофе, так и для вечеринки с барбекю.

На террасе расположился деревянный, круглый стол с "сырым" краем, который сохраняет естественную текстуру дерева. Он массивный, с интересными трещинами и выразительной текстурой – вероятно, ручной работы или стилизованный под "лофт".

Черный, металлический гриль стоит на противоположной стороне террасы. Один черный высокий стул стоит рядом с грилем – удобное место для того, кто готовит.

Над дверью видно световую гирлянду с лампочками - она добавляет уюта и романтической атмосферы в вечернее время.

Терраса выходит на европейскую улицу с классической архитектурой – это добавляет элегантности всей атмосфере. Вид на старинные здания и зеленые деревья создает приятный фон.

Терраса Клопотенка / Скриншот