Клопотенко выпустил проект "По хатам" в свою домашнюю кухню, передает 24 Канал.

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Кухня главного шеф-повара страны

Тяжелые деревянные кухонные шкафы с классическими фасадами тянутся вдоль стены, создавая атмосферу старой доброй кухни с характером. Встроенная духовка и вытяжка с белой отделкой гармонично вписаны в ансамбль, а на рабочей поверхности стоит немало бутылок с маслом, специй, кухонные принадлежности - все это намекает на активную кулинарную жизнь.

Пол выложен паркетной плиткой с геометрическим узором, потолок украшен лепниной, а на ней – классическая люстра, которая усиливает ощущение ретро.

Это не просто кухня - это одновременно студия, кабинет и гостиная. В центре комнаты стоит деревянный стол, который служит как для приема пищи, так и для работы: на нем лежат ноутбук, документы, блокнот, что намекает на интенсивную ежедневную деятельность. Вокруг – классические стулья с мягкой обивкой, которые хорошо вписываются в общую стилистику интерьера.

На стене висит большой современный телевизор с ярким изображением, под которым расположена тумба со светлыми фасадами – элемент, добавляющий пространству нотки модерна.

Кухня Клопотенка / Скриншот

Справа – большой серый угловой диван, как будто случайно оказался на кухне, но одновременно органично в нее вписался. На диване лежит большая мягкая игрушка – гусь в халате, что добавляет интерьеру неожиданного юмора и нотки странности. Это место явно не только для приготовления пищи, но и для отдыха, размышлений, возможно, творческих пауз.

У окна – привычный бытовой беспорядок: вещи на подоконнике, полотенце на радиаторе, предметы, не прячутся намеренно – все это делает пространство очень настоящим, не отполированным для "картинки".

В общем интерьер излучает свободу, индивидуальность и полное отсутствие искусственного лоска. Это пространство, где главное не идеальный порядок, а жизнь, процесс и вдохновение.