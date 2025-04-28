Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках проекта "По домам" показал свое жилище, которое он делит с гражданской женой Светланой Павелецкой. Особое внимание привлекает небольшая, но стильная кухня супругов, передает 24 Канал.

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Какова кухня дипломата

Дмитрий Кулеба готовит много и вкусно. Его коронное блюдо – это рагу с бычьими хвостами. Кухня супругов оборудована украинской мебелью и посудой. Так, в одну из стен встроенный шкаф со стеклянными дверцами и внутренней LED-подсветкой. На прозрачных полках размещена коллекция бокалов, хрусталя и бокалов различных форм и цветов, произведенных из гутного стекла. Один из бокалов дипломату на Новый год подарил президент Зеленский.

Изысканный шкаф с украинской посудой внутри / Скриншот

Кухня Кулебы в целом имеет очень интересный и гармоничный интерьер, в котором сочетается современный стиль с ретро-элементами. Верхние шкафы имеют интересную фактуру - белые рифленые фасады добавляют легкости и текстурности. Вытяжка интегрирована аккуратно и практически незаметна.

Небольшая кухня, но оформленная со вкусом / Скриншот

Открытая полочка под вытяжкой с баночками специй и соусов имеет домашний вид. Это решение добавляет кухне персонализированности / Скриншот

Фартук украшен черно-белой шахматной плиткой, которая добавляет кухне характера и динамики. Она делает интерьер более живым и немного игривым.

Столешница, вероятно, изготовлена из гранита или искусственного камня со светло-серым рисунком. На ней размещена плита – индукционная или стеклокерамическая.

Столешница и фартук на кухне Кулебы / Скриншот

Нижние шкафы изготовлены из темного дерева. Они имеют оригинальный 3D-рельеф. Далее видно черный встроенный духовой шкаф и винный холодильник. Черная техника гармонично сочетается с темными фасадами и делает кухню визуально сдержанной и современной. Красивый паркет "елочкой" светлого оттенка добавляет тепла и уюта, уравновешивает темную мебель и черные элементы техники.

Нижняя часть кухни дипломата / Скриншот

Овальный стол прекрасно смягчает строгие линии кухни. Желтая ваза оживляет пространство и привносит яркую живую нотку в интерьер. Большие светлые шторы создают ощущение легкости, пропуская внутрь много естественного света. Очень стильный акцент - черная лампа на длинной ножке, которая добавляет помещению геометрии и делает кухню более архитектурной.

Светлый стол контрастирует с более темными деревянными стульями в скандинавском стиле.

Овальный стол, оригинальные ваза и лампа / Скриншот

Холодильник стильно интегрирован в общую композицию кухни. Он зашит в мебельные фасады, что делает его практически незаметным. Такое решение добавляет пространству аккуратности и целостности.

Холодильник супругов / Скриншот

Оригинальная круговая розетка по центру потолка и классические карнизы придают пространству ощущение старинной архитектуры.

Вместо классической люстры Кулеба и Павелецкая выбрали минималистичные споты – маленькие направленные светильники. Это очень современный ход, который красиво контрастирует с исторической лепниной.

На этом фото прекрасно видно потолок кухни - и он имеет очень интересное оформление / Скриншот