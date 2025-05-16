Клопотенко впустив проєкт "По хатах" у свою домашню кухню, передає 24 Канал.

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Кухня головного шеф-кухаря країни

Важкі дерев'яні кухонні шафи з класичними фасадами тягнуться вздовж стіни, створюючи атмосферу старої доброї кухні з характером. Вбудована духовка та витяжка з білим оздобленням гармонійно вписані в ансамбль, а на робочій поверхні стоїть чимало пляшок з олією, спецій, кухонне приладдя — усе це натякає на активне кулінарне життя.

Підлога викладена паркетною плиткою з геометричним візерунком, стеля прикрашена ліпниною, а на ній – класична люстра, яка підсилює відчуття ретро.

Це не просто кухня — це водночас студія, кабінет і вітальня. У центрі кімнати стоїть дерев'яний стіл, який служить як для прийому їжі, так і для роботи: на ньому лежать ноутбук, документи, блокнот, що натякає на інтенсивну щоденну діяльність. Навколо – класичні стільці з м'якою оббивкою, які добре вписуються в загальну стилістику інтер'єру.

На стіні висить великий сучасний телевізор з яскравим зображенням, під яким розташована тумба зі світлими фасадами – елемент, що додає простору нотки модерну.

Кухня Клопотенка / Скриншот

Праворуч – великий сірий кутовий диван, що неначе випадково опинився на кухні, але водночас органічно в неї вписався. На дивані лежить велика м'яка іграшка – гуска в халаті, що додає інтер'єру несподіваного гумору й нотки дивацтва. Це місце явно не лише для приготування їжі, а й для відпочинку, роздумів, можливо, творчих пауз.

Біля вікна – звичний побутовий безлад: речі на підвіконні, рушник на радіаторі, предмети, що не ховаються навмисно – все це робить простір дуже справжнім, не відполірованим для "картинки".

Загалом інтер'єр випромінює свободу, індивідуальність і повну відсутність штучного лиску. Це простір, де головне не ідеальний порядок, а життя, процес і натхнення.