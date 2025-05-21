Комната "на всякий случай" в квартире Евгения Клопотенко: как она выглядит

Самый известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко живет в съемной квартире в центре Киева. За жилье ежемесячно он платит более 40 тысяч гривен.

В проекте "По хатам" Евгений провел экскурсию по своему жилищу. В частности, он позволил съемочной группе заглянуть в так называемую "комнату на всякий случай" – помещение, которое выполняет функции гостевой и склада, передает 24 Канал.

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Гостевая в квартире Клопотенко

В доме Евгения Клопотенко есть комната, где он принимает гостей, а также держит различные вещи: гардероб, орудия для игры в сквот и гольф, рыбалки, сушилку для одежды и тому подобное.

Эта комната имеет классический интерьер с элементами советского или постсоветского стиля, который часто встречается в квартирах старой застройки. В ней естественный свет попадает через два больших окна с полупрозрачными кружевными занавесками. Центральная люстра дополняет интерьер.

Стены – окрашены в нежный розово-бежевый оттенок, что добавляет комнате тепла. Пол - деревянный паркет с геометрическим узором. Кровать – большая, двуспальная с мягким белым изголовьем, застелена светлым одеялом.

В комнате также есть несколько кресел с цветочной обивкой в стиле 90-х или начала 2000-х и шкаф – большой деревянный, темного цвета, с зеркалом и резными элементами.

Гостевая Клопотенка / Скриншот