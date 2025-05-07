Имение Тейлор Свифт на полуострове продают за 15 миллионов долларов: какой он внутри

Актриса Тейлор Свифт приобрела белый колониальный дом на полуострове Кейп-Код в 2012 году во время своего непродолжительного романа с Конором Кеннеди, сыном Роберта Ф. Кеннеди-младшего. Она купила его в возрасте 22 лет за 4,8 миллиона, а уже в следующем году продала за 5,7 миллиона долларов.

Текущие владельцы, пожелавшие остаться анонимными, купили поместье у Свифт в 2013 году – и теперь, более чем через десятилетие, выставили его на продажу за 14,99 миллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Elle Decor.

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Какой внутри особняк, где жила Свифт

Дом 1920-х годов, расположен рядом с семейной резиденцией Кеннеди, сейчас является самым дорогим объектом недвижимости на Кейпе. Он расположен на более чем 1,1 акра ухоженной территории, которая спускается к частному пляжу с панорамным видом на пролив Нантакет.

Поместье, где жила Тейлор Свифт, включает основной дом с 8 спальнями и 10 ванными комнатами, а также гостевой коттедж.

Внутри около 465 квадратных метров жилой площади излучают классический шарм Новой Англии: деревянные полы, открытые балки на потолке, дровяные камины и комнаты, наполнены солнечным светом, с большими окнами.

Французские двери выходят на террасы и веранды, идеальны для отдыха на свежем воздухе или созерцания спокойного побережья.

В доме также есть тренажерный зал, библиотека с антресолью, офис, бассейн с подогревом и гараж на три машины.

Как выглядит бывший особняк певицы: смотрите фото

Известно, что текущие владельцы привлекли архитектора Делла Митчелла и дизайнера Хизер Уэллс для обновления интерьера. Несмотря на то, что Свифт жила там недолго, дом стал неофициальной остановкой для фанатских туров. Однако нынешние владельцы сохраняли приватность объекта, что только добавляет ему привлекательности для потенциальных покупателей, которые ищут звездный уровень уединения.