Поточні власники, які побажали залишитися анонімними, купили маєток у Свіфт у 2013 році – і тепер, більш ніж через десятиліття, виставили його на продаж за 14,99 мільйона доларів, передає 24 Канал із посиланням на Elle Decor.

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Який всередині маєток, де мешкала Свіфт

Будинок 1920-х років, розташований поряд із родинною резиденцією Кеннеді, наразі є найдорожчим об'єктом нерухомості на Кейпі. Він розташований на понад 1,1 акра доглянутої території, яка спускається до приватного пляжу з панорамним видом на протоку Нантакет.

Маєток, де мешкала Тейлор Свіфт, охоплює основний будинок із 8 спальнями та 10 ванними кімнатами, а також гостьовий котедж.

Усередині близько 465 метрів квадратних житлової площі випромінюють класичний шарм Нової Англії: дерев'яні підлоги, відкриті балки на стелі, каміни на дровах та кімнати, наповнені сонячним світлом, із великими вікнами.

Французькі двері виходять на тераси та веранди, ідеальні для відпочинку на свіжому повітрі або споглядання спокійного узбережжя.

У будинку також є тренажерний зал, бібліотека з антресоллю, офіс, басейн із підігрівом і гараж на три машини.

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Відомо, що поточні власники залучили архітектора Делла Мітчелла та дизайнерку Гізер Веллс для оновлення інтер'єру. Попри те, що Свіфт жила там недовго, будинок став неофіційною зупинкою для фанатських турів. Проте нинішні власники зберігали приватність об'єкта, що лише додає йому привабливості для потенційних покупців, які шукають зірковий рівень усамітнення.